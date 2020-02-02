宝宝换牙期疑惑：这些问题需要在乎吗？

在孩子成长过程中，换牙是必不可少的一个环节，一般来说，在孩子六岁左右就开始了。在这一过程中，孩子的牙齿会出现很多问题，也使父母很是担心，生怕影响未来孩子牙齿的形状。事实上，孩子换牙时遇到的一些问题属于正常现象，父母不要过于担心。那么，孩子换牙时不需要过分关心哪些问题？下面我们共同了解一下。

1.乳牙先掉落

正常情况下，在孩子换牙过程中，乳牙是在恒牙长出后再掉落。但是偏偏有些孩子在恒牙还未长出时，乳牙就已掉落，这其实是自然现象，不用过于担心。如果父母不放心的话，可以在征求医生的同意下，为孩子佩戴缺隙保持器置牙缝处，直至恒牙长出再取掉，这样可以有效防止其他牙齿倾斜。

2.换牙时间晚

每个人换牙的时间是不一样的，但是基本是在六岁左右。如果孩子换牙开始时间只是晚于同龄孩子几天或几个月，不需要过于担心。但是若孩子七岁时还没有换牙，可以到医院的口腔科进行检查，查看是否是恒牙隐藏在牙床或者其它发育上的问题导致。不过归根结底，换牙时间的早晚是不会影响到孩子的正常发育的。

3.门牙长势不规整

在孩子换牙过程中，父母会发现自己的孩子的门牙越长越难看，甚至呈“八字型”。其实这也属于正常现象，是换牙时的一个过渡阶段。等到孩子的犬牙长出，门牙经过压迫，自然会逐渐垂直，缝隙减小。

4.恒牙不整齐

孩子开始换牙时不过六岁左右，脸上的颌骨还未完全发育好，再加上掉落的乳牙小，新长的恒牙大，所以看起来恒牙歪歪扭扭不整齐。针对这种情况，父母不要急着带孩子到医院进行纠正，而是等到孩子所有的恒牙都长出后再进行观察，如果还是不整齐，可以带他到医院接受专业牙科医生的建议。

5.出现“双层牙”

正常情况下，孩子乳牙掉落的同时，恒牙会长出来。但是偏偏有些孩子的乳牙还未掉落，恒牙已经长出，形成“双层牙”。事实上，随着孩子成长，乳牙会逐渐被顶出，不需要采取其他辅助措施。

总之，在孩子换牙过程中，出现一些问题属于正常现象，不用过于忧愁。以上是孩子换牙时不需要过分关心的问题，当父母感到疑惑时，应该及时向医生求助。

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