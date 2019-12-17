想要赢在起跑线，选对幼儿园很关键

想要宝宝要赢在起跑线上，幼儿园的选择至关重要。很多父母偏信名校，认为学费高、地段好的幼儿园就是好的，其实不然。选择幼儿园时应注意很多事项，否则对宝宝的脑力发育、心理健康都非常不利。那么，父母为宝宝选择幼儿园时应注意哪些事项？下面我们就一起了解一下。

1.硬件设施

虽然我们并不要求幼儿园必须有多媒体教学、空调、暖气，但是教室环境必须要干净整洁、通风卫生，园内有一定的空间使宝宝活动。只有硬件设施齐全，宝宝才能开心快乐的在幼儿园学习玩耍。

2.口碑

父母在为宝宝选择幼儿园时，一定要多询问其他人的建议，并综合考虑。虽然不能完全遵从他人的看法，但是口碑好的幼儿园相对来说往往更好一点。父母在确认几个幼儿园为备选方案后，一定要实地考察再决定。

3.班级人数和教师数量

由于宝宝年龄还小，需要幼儿园老师的细心照顾。一般来讲，一个班级需要一名班主任、一名授课老师和一名生活老师，幼儿园分为小班和中班，小班人数在25人左右，中班人数在30人左右。如果幼儿园班级内老师人数少，宝宝人数多，这样宝宝势必不会被细心照顾。

4.教学内容

公立幼儿园都有标准的教学大纲，每天上课的内容必须要严格按照教学大纲进行；私立幼儿园教学内容则不会这么规整，大多跟随宝宝的性格特征制定。这两种教学内容都可以，父母不要过于纠结，但是需要注意的是，幼儿园的教学内容必须有利于宝宝的身心健康。

5.教师素质

近年来，幼儿园虐童事件屡见不鲜，各位父母也很担心。因此在选择幼儿园时，父母一定要着重注意教师素质，不管是私下打听或是课堂旁听，都是确认教师素质高低的一种方法。

6.安全系数

在选择幼儿园时，父母应实地考察，注意教室内外的安全系数。例如，桌角是否有尖利的棱角、卫生间是否有消毒液、楼层之间是否有防护网等。

总之，幼儿园对于宝宝来说，对他们的影响极大。以上是父母为宝宝选择幼儿园时应注意的事项，为了宝宝健康快乐的成长，父母对此千万不要大意。

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