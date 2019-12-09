这几种宝妈不招BB喜欢，看看有没有你？

很多宝妈都有这样的感受，觉得宝宝越大越难带，事儿也越来越多。其实宝妈之所以觉得宝宝难带，有可能是因为带的方式不正确，某些地方犯了宝宝的“忌讳”。今个我们就和说说最容易招宝宝讨厌的几种宝妈。

△ 沉溺追剧

有些宝妈不让宝宝看电视，自己却在一有空看不停。宝宝想要和妈妈玩，都会让宝宝自己玩。这样的宝妈，宝宝怎么会喜欢呢？如果宝妈一直这样，不仅会失去很多跟宝宝交流的机会，同时也会让宝宝喜欢看电视，不善于跟别人交流沟通。

童年只有一次。宝妈应该多跟宝宝交流，多带宝宝去户外走走或是玩耍，多听听孩子心中的想法，增加亲子之间的感情。如果宝妈想要看电视，可以选择一些宝宝也可以一起看的节目，陪着看的同时还能教会宝宝一些知识。

△ 拿宝宝隐私开玩笑

很多宝妈喜欢把宝宝的隐私拿出来说，这样只会伤害到宝宝自尊心，让宝宝失去对父母的信任与好感。宝宝虽小，但也有自己的隐私，父母不应随便拿宝宝隐私开玩笑。作为父母，要给宝宝足够的尊重，不要随便在外人面前揭宝宝短。

△ 不配玩

宝宝爱玩好动，对周围的事物充满好奇，求知欲强，希望妈妈能陪自己一起玩耍。但有些宝妈却始终不愿参与其中，就算参与也只是敷衍。这样会让宝宝很失望，慢慢对周围事物失去兴趣，同时还会影响宝妈在宝宝心中的形象，对亲子关系造成不利影响，对早期语言发展也非常不利。

平时，宝妈多跟宝宝一起玩耍，多跟宝宝交流，对于自己不会的事情宝妈也应坦然面对，可以跟宝宝一起去探索寻找答案。这样不仅满足了宝宝的好奇心，也能促进亲子关系，同时还能帮助宝宝养成好的习惯。

△ 斤斤计较

现在很多宝宝都是以自我为中心，从来都不会考虑别人。这跟妈妈的教育方式有很大关系。部分宝妈在发现宝宝跟小伙伴有矛盾时，很是斤斤计较，教育出来的宝宝也会变得自私，难以融于团队。

宝宝在跟别的小伙伴发生矛盾时，宝妈最好不要立马插手，让宝宝自己去处理宝妈，这样也有利于宝宝以后的人际交往能力发展。

△ 过于谦虚

谦虚是美德。但如果宝宝在得到别人夸奖时，宝妈总当众表现得太过谦虚，说宝宝做得不好就不对了。这样会打击宝宝自尊心，让他内心很受伤，造成宝宝反感，甚至让他失去自信心，变得更加叛逆。

当别人在夸奖自己的宝宝时，宝妈应该积极鼓励宝宝，让宝宝更有自信表现自己。这样宝宝以后会更容易和人交流沟通，有利于发展人际交往能力。

△ 追求完美

有些妈妈是完美主义者，希望宝宝是个“全能小神童”，什么都会且都学得好。即便宝宝已经表现不错，在她看来还不够好。长此以往，宝宝会觉得没有自由，被束缚，这样的宝妈很容易被宝宝讨厌。

宝宝天性喜欢无拘无束，不会喜欢过于严厉的妈妈。宝妈当然要管教孩子，但不要过分唠叨和过度干涉，而应大胆放手，给宝宝一定的自由和放纵。千万别总是用高标准来要求宝宝，他毕竟还小，很多时候做事情难免会有一些问题。大家要给他犯错的机会，然后适时给予引导，让宝宝在错误中成长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)