好奇心词典：男人其实也会“怀孕”！

虽然不想承认，但是怀孕生娃确实只能我们女人能来，期间的不适和痛苦往往也只能独自承受。然而在生活中，有些男性明明没有怀孕这个功能，但是却也会出现妊娠反应，这是他们刻意矫情，还是老天开眼了，让这群“甩手掌柜”也来体验体验怀孕有多痛苦呢？

不可思议吧？但真的确有其事！

早在2012年，英国准爸爸多德尔被诊断出患上了罕见的“拟娩症综合征”，他在女友怀孕的时候，也出现了怀孕的症状，比如晨吐、潮热，甚至是腹部也随着月龄逐渐增大。

一开始多德尔的女友贝内特觉得他是在恶作剧，但后来看到他每日身体不适才发觉有问题，并且赶紧去医院做检查。对于这次怀孕体验，多德尔表示真的非常痛苦，不仅没法好好工作和休息，还要穿更大码的衣服。

所幸这份痛苦不会一直存在，随着女友贝内特分娩，多德尔的拟娩症综合征也自行消失了，身材也很快恢复原样。

下面正片来了，拟娩症综合征什么？

伦敦圣乔治大学的专家们对针对这个疾病做过相关研究，他们对282位不同年龄层次的准爸爸进行了调查，结果发现这些准爸爸们或多或少出现过妊娠反应，比如晨吐、腹痛、情绪不定、抑郁、失眠、体重增加等等，有些腹部也会如妊娠般隆起。

这些患病的准爸爸们，其实在准妈妈们怀孕早期就注意到自己的异样，不过其中大部分都会在宝宝出生后消失，剩下的小部分会在产后几个礼拜内消失。而且因为拟娩症综合征无需治疗，所以目前医生也不把它当成一种病。

那么为什么会出现拟娩症呢？其实直到目前，科学家们还没有一个确定的答案，目前猜测与下面这两种因素有关：

1.压力和心疼

老婆们怀孕，准爸爸们也有有一些压力，如果压力过大那么就会让准爸爸体内释放某些化学物质，从而出现类似怀孕的症状。此外也可能是准爸爸妈妈心疼老婆，想要和她们一起承担痛苦，于是就会将孕期不适也复制到自己身上。总的来说，这都是准爸爸们心疼准妈妈们的表现，所以也有人说，患上拟娩症的男人基本都是好老公。

2.激素的变化

另一种说法就是准爸爸们体内激素也会有一些变化，从而导致拟娩症地出现，目前已知的有催产素、睾丸酮和催乳素。

以色列拉马特甘巴伊兰大学的专家发现，不仅准妈妈体内的催产素会所有提升，准爸爸们也是如此，虽然他们根本没有生产这种功能。另一项研究显示，当爸爸们和小baby们玩耍的时候，体内催产素的水平会有所提高，所以孕期该激素提升很可能是让准爸爸们提前适应爸爸这个角色。所以说等宝宝出生以后，爸爸们可不要再找借口不带孩子，事实上男性也有这种天性。

而与催产素不同，在准妈妈怀孕期间，准爸爸体内的睾丸酮水平会有所降低，作为男性代表性激素，这个时候降低很可能是提醒准爸爸们就不要在外面浪了，多回家陪陪老婆。

最后再来说说催乳素，其实男性体内确实有催乳素，只不过含量很低（当含量很高时，男性也能分泌乳汁哦~）。有科学家研究发现，妻子在孕晚期，准爸爸们体内的催乳素水平会明显提高，并且他们还发现催乳素含量越高的爸爸，越愿意花时间和宝宝们玩耍。这也再次证明，男人也有带娃的天性，再也不要说带孩子是妈妈们的专利。

所以说下次孕妈妈看到老公比自己还矫情或者胖得快，不要急着嘲笑他们，因为他很可能是患上了拟娩症。当然在怀孕期间，准爸爸是最佳的搬运工、保姆、拎包工……所以虽然我们还是希望准爸爸们最好不要出现妊娠反应，否则还指不定谁照顾谁了~

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