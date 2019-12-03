高龄女性备孕的雷区，你都知道吗？

从医学上说，预产期≥35岁的女性被称为高龄产妇。由于排卵功能下降等原因，备孕道路很难一帆风顺，甚至由于自身的不注意，会踩上很多雷区。这样即便怀孕了，胎儿和准妈妈也存在很多风险。那么，高龄女性备孕时要注意哪些雷区呢？

1.过度依赖科技

随着医疗技术的进步，很多夫妻会选择试管婴儿孕育新生命，这也使很多高龄女性习惯性依赖技术。但是需要注意的是，试管婴儿的成功率其实和自然怀孕的成功率差不多，还费时费力费银子。而且这种方式并没有很多人想的那样安全，可能会引起卵巢过度刺激综合征，严重时甚至危及生命。

因此高龄女性备孕时，首先应积极尝试夫妻生活，如果规律性生活1年以上没喜讯，或出现不孕，卵巢功能有问题再考虑借助科技手段。

2.忽视大宝的情绪

很多高龄女性在备孕过程中，常常会忽略大宝的情绪。一般来说，孩子对将要到来的弟弟或者妹妹会存在一种抵触心理。因此一定要顾及家庭里其他孩子的情绪，告诉他们妈妈肚子里的宝宝也是家庭里的一个成员，一起期待新生命的到来。

3.目的性太强

由于现代生活节奏越来越快，压力也会十分大，因此很多夫妻已经没有新婚时的激情，夫妻生活次数并不多。即使现在有了备孕计划，也不要是为了怀孕而进行夫妻生活，这样在过程中双方都不会太愉悦，也不利于怀孕。

4.刻意怀双胎

很多夫妻想要一个双胞胎，就会采取试管婴儿的方法，这样做是很不科学的。怀双胞胎甚至多胞胎存在很多风险，容易发生流产、早产，还肯恩引起妊娠高血压、妊娠期糖尿病、双胎输血综合征及产后出血等。如果还是高龄，那更危险了。希望大家能顺应自然，不要刻意去制造双胎。

5.身体状态不理想

由于久坐办公室，很多高龄女性身体状态并不理想。例如肥胖，甚至合并高血压、糖尿病等疾病。有些女性还有月经不调、卵巢囊肿、子宫肌瘤、HPV感染等问题。如果有上述情况，还是先别急着要孩子。

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