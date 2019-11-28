看过来！这些适合成为孩子的宠物

对孩子来说，养宠物是一种非常棒的体验。不仅可以带给孩子很多快乐，还能培养孩子的责任心和爱心。下面给大家说说8种适合孩子的宠物，供参考哦~

1.鱼

鱼应该是孩子理想的“入门”宠物，但并不是所有的鱼都适合。金鱼似乎是最好的选择，但事实上它比暹罗斗鱼(斗鱼)更难饲养。建议大家在一家可以向你提供有关如何照顾鱼的建议的店购买。

2.爬行动物

冷血动物的吸引力可能不像温暖、毛茸茸的动物那样大，但是某些爬行动物适合作为孩子的宠物。比如草龟，经常换水，记得投食就可以了。再比如一些蛇类也能成为很好的宠物。而且，爬行动物是不会引起过敏的。

然而，请记住，美国儿科学会不建议将爬行动物当作幼儿宠物，因为它们很容易传播沙门氏菌。

3.鸟

鸟是很好的宠物。但是养一只鸟要比照顾乌龟和鱼要困难得多。有些鸟非常聪明，还喜欢社交。

对于以前没有养过鸟的孩子来说，相对便宜的长尾鹦鹉可能是一个很好的开始。鹦鹉和凤头鹦鹉也可以成为很好的宠物，但它们可能比长尾小鹦鹉或金丝雀需要更多的注意。

4.啮齿动物

小型哺乳动物，包括仓鼠、豚鼠和沙鼠，相对容易饲养。而且，他们不需要太大的空间，养起来也比较简单。不过提醒大家，啮齿动物尤其是仓鼠受到威胁时，可能会咬人。

5.猫

小猫是很多人的最爱。众所周知，猫比较独立，不需要时刻的关注和照料，比养狗投入要少一些。但猫也需要定期进行兽医检查和免疫接种。如果你的家庭生活空间有限，猫可能是比狗更好的选择。

6.狗

可爱的小狗可能是最常见的儿童宠物。需要注意的是，有些狗可能不适合孩子来养。在养狗之前，要确保狗狗和孩子相处愉快、舒适。

还有，养任何品种的狗都需要投入大量的时间和精力，需要每天遛，定期的兽医检查和免疫接种，以及充沛的爱心。

7.昆虫和节肢动物

当想到宠物的时候，你第一个想到的可能不会是它们物。如果有可能，可以让孩子拥有一个蚂蚁农场。还有寄居蟹也很容易养。

8.盐水虾

也叫海猴。这种甲壳类动物也是适合孩子的“入门”宠物。孩子要做的只是加水，就可以观察这些虾活动生长了。

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