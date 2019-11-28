没错！多和过来人聊聊，可对抗产后抑郁

孩子出生后的这段时间里，你会有无数的情绪。如果悲伤情绪持续一段时间，并开始影响日常生活，你可能正在经历产后抑郁症(PPD)。症状通常在分娩后几周内开始出现，但也可能在六个月后出现。它们可能包括情绪波动、与宝宝相处困难、难以思考或做决定。

1.安排独处时间

你可能会因为母乳喂养、家庭责任或者大宝感到不堪重负。与其独自应对这些压力，不如向家人和朋友寻求帮助。比如给自己安排一些独处时间，孩子交由老公或你信任的成年人来带。你就可以利用这段时间来减压。散步，打个盹，看电影，或者做瑜伽和冥想都行。

2.坚持锻炼

运动可能对患产后抑郁症的女性有抗抑郁的作用。大家可以推着婴儿车和宝宝一起散步。这可能是最简单的方法，可以让你多走动，呼吸新鲜空气。

3.多休息

据一项研究发现，睡眠时间少的女性更容易患上抑郁症，特别是晚上睡眠时间不足4小时的女性。午睡或早睡会有帮助你。如果你是在母乳喂养，可以考虑用奶瓶喂奶。

4.保持健康的饮食

健康的饮食不能治愈PPD。尽管如此，养成良好的饮食习惯可以给身体提供所需要的营养，让你感觉更好。大家可以尝试在周末计划下一周的饮食，甚至提前准备健康的零食。

5.母乳喂养

2012年的一项研究表明，母乳喂养可以降低患PPD的风险。这种所谓的保护可能会一直延续到分娩后的第四个月。但是在某些情况下，也有一些女性在喂奶时出现抑郁症状。你可能会突然感到悲伤、焦虑或愤怒，这种情绪会持续几分钟，直到喂养结束。建议选择合适自己的喂养方式。

6.抵制孤立

与他人谈论你的感受有助于改变心情。有研究发现，新妈妈在与有过产后抑郁经历的妈妈定期交谈后，抑郁程度较低。社交的力量是不可否认的，尽你最大的努力走出去，或者至少不要完全放弃社交。

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