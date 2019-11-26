万万没想到！娃的不健康饮食习惯这样养成

你有没有想过为什么让孩子们吃蔬菜这么难?小家伙不愿意吃西兰花的的根源也许还藏着很多更复杂的问题，而不仅仅是不喜欢蔬菜。

其实，我们如何喜欢某些食物与许多因素有关，称之为食物偏好，那么食物偏好是如何形成的呢?

喜欢你有道理，神奇的食物偏好：

在生命的头两年，孩子的学习行为不断发生时，食物偏好也在形成。大多数是后天习得的，但有些属于天生的。儿童的饮食偏好会直接影响其饮食行为，而饮食行为又与整体健康、肥胖的形成有关。

多年来，食品和饮料行业一直在通过各种营销和广告技术，鼓励所有年龄段的儿童发展不健康的食品偏好。比如，可以回想一下你多久能到看一次蔬菜的食品广告?与同类产品相比，健康食品的广告宣传时间不到3%。考虑到食品和饮料公司每年在针对儿童的食品营销活动上花费20亿美元，这对儿童的食品偏好有着直接影响。

快餐业每天花费近500万美元销售含糖、脂肪和盐的食品，同时食品的份量与儿童的能量需求也极不相称。快餐公司还越来越多地利用玩具与电影IP的搭配来吸引年轻人。值得注意的是，研究表明，即使是很小的孩子接触到有说服力的广告，也会对他们从未尝过的不健康食品产生食欲!

这就直接影响到潜在的甚至是终身不健康的食物偏好形成，这些食物偏好与肥胖以及随之而来的诸多健康风险有关。虽然食物偏好是可以改变的，但随着年龄的增长，这往往是一项艰巨的任务。

管制or缺乏管制，食品宣传很重要

在美国(包括在中国)，媒体上向儿童推销食品是不受监管的。虽然那些食品和饮料制造商承诺，作为儿童食品和饮料广告计划的一部分限制向儿童直接推销不健康食品。然而，有研究小组已经强调了该计划的几个局限性，幼儿仍然高度暴露在可能导致不健康食品偏好的食品和饮料广告中。

孩子们会通过电视、视频、游戏、社交媒体和大多数互联网网站接触到无数的广告，这也是为什么美国儿科学会(AAP)建议从出生到18个月，除了与亲人视频聊天外避免看电子屏幕的许多重要原因之一。18～24个月大的孩子的父母如果想引进数字媒体，应该选择高质量的节目/App，并共同观看有限数量的节目。对于2～5岁的儿童，应该限制在每天1小时或更少的高质量节目。

面对健康饮食选择，父母能做什么

早期减少钠和糖的摄入有助于设定正确的口味偏好，帮助孩子在以后的生活中做出健康的食物选择。然而，来自权威的“UConn-Rudd食品政策和肥胖”中心的一份报告发现：美国市场上80种婴幼儿零食中只有4种符合营养标准。此外，50%的婴儿食品零食和83%的幼儿食品零食含有甜味剂。

所以，父母需要充分了解当前大多数食品营销做法可能对健康造成的负面影响，在选择幼儿食品、婴幼儿零食、甜点和果汁饮料时，应该仔细查看营养标签。选择低糖低钠的产品。

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