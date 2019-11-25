别老吐槽了，来分享宝宝说的最让你感动的一句话

手机刷得多了，总感觉每天都能看到各种熊孩子的新闻和吐槽，在家里搞破坏已经不算什么，逼停动车、网购鳄鱼、偷钱打游戏这样的事件才能吸引人眼球。

时间一长，让人不禁怀疑，难道孩子们都是“魔鬼”吗？

育姐就不止一次碰到未婚的朋友询问照顾孩子的感受，还说孩子们都那么闹腾，你是怎么坚持下来的？

难道这世上就没有乖巧可爱的宝宝了吗？当然不是。每个孩子都是独一无二的存在，他会有点不乖，但也会有点可爱。一个宝宝的身上能同时存在天使和魔鬼两种特征，关键看家长如何引导了。

今天咱们就不讲熊孩子的事情，讲一讲孩子们对你说过最暖心、最感动、最有爱的一句话吧。

先来看看外国友人的回复：

在去医院的路上，我和家人打电话说我羊水破了。挂了电话大娃跑过来问我：妈妈你的水破了？我回答：是的宝贝。然后这孩子居然从自己的座位上拿出了一瓶水，提给我说：“拿着妈妈。你可以喝我的水”。

再来看看我国的父母怎么回答：

妄起无明：好治愈，我儿子现在总是在我化了妆之后问我：妈妈你是一个公主吗？他三岁，刚能把话说利索。

你看，其实天使宝宝还是存在的嘛~他们的童言童语在不经意间就给我们的生活撒了一大把糖，感觉比蜜还要甜。

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