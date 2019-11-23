家有“黄毛宝“，该如何改善？

每位爸爸妈妈希望宝宝拥有一头乌黑茂密的头发，但是随着宝宝成长，一些宝宝的头发却逐渐发黄，这让很多父母对此很担心。要知道，宝宝头发发黄有不同原因，要“对症下药”才能解决问题。那么，宝宝头发为什么会发黄呢？

宝宝头发发黄的原因

1.营养不良引起

如果宝宝缺乏维生素，尤其是缺铁和锌，那么很容易头发变黄。因此在日常的饮食中，父母千万不要给宝宝养成挑食的坏习惯，多补充糖分和脂肪，不要吃过多酸性食物。

2.使用洗发水不当

宝宝应该使用适合自己的洗发水，父母不要为了省事就让宝宝用自己的洗发水。因为成人洗发水含有很多化学成分，宝宝使用后对身体有很大伤害，头发也会变黄。在宝宝3岁之前，应该用儿童洗发水。

3.宝宝患有某些疾病

如果宝宝患有佝偻病或者苯丙酮疾病，也会使头发变黄。父母可以观察宝宝的头发生长状况，如果宝宝在一岁之后，头发仍然发黄，没有改善的状况，可以带宝宝去医院进行相关检查。

4.遗传因素引起

如果宝宝没有挑食的习惯，身体发育正常，洗发水也严格选择儿童洗发水，但是仍然有黄发情况，这就要考虑是否是遗传因素引起的。这属于正常现象，父母不要过于忧心。

解决宝宝头发发黄的小措施

1.合理洗头

宝宝经常洗头，能够有效刺激头皮，使头发快速生长。父母在给宝宝洗头时，要选用合适的儿童洗发水，不能揉搓头发，而是要用指肚轻轻按摩宝宝的头皮，这样才能达到最优效果。

2.户外运动

在日常生活中，父母可以带宝宝进行适当的户外运动，多晒太阳。紫外线不仅能够杀菌，还能够促进头发生长。

3.补充营养

在日常饮食中，父母要注意给宝宝补充足够的营养，不要让宝宝养成挑食的坏习惯。其中，牛奶、虾皮、豆制品含钙量较多，鱼类、肝脏、菠菜含铁量较多，这些都可以让宝宝适当食用。

总之，宝宝头发发黄有很多因素，父母要找准正确的原因才能有效解决该问题。如果宝宝在一岁之后头发仍然发黄，没有改善的迹象，父母应该及时带他去医院检查。

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