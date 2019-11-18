教你几招，专治一言不合就“上火”的宝宝

秋冬的天气比较干燥，如果宝宝奶粉喂养不当很容易上火，出现食欲不振、眼屎多、口唇蜕皮、皮肤干裂等现象。新手妈妈在喂养的时候要特别小心，避免出现秋燥上火的现象。

宝宝上火有哪些症状?

很多妈妈觉得宝宝上火是小事，其实不然。长期的燥热上火体质，容易让宝宝情绪烦躁且没有食欲，从而影响正常生长发育。So，爸妈要及时了解宝宝上火会出现哪些症状，并及时对症下药。

1.眼屎多

不少妈妈反映，宝宝一到秋冬季节眼屎就变多。尤其是早上起来的时候，一层厚厚的眼屎往往粘住眼睑，很难睁开眼睛。其实排除一些眼部疾病外，眼屎多通常是由肝火大引起的。

2.舌头发红

中医通常会采用“望、闻、问、切”来诊断，尤其会让患者伸出舌头来观察，这是因为舌头上的一些特征也能反应身体症状。如果宝宝舌头、舌边发红，说明上火了，也就是我们常说的心火。这类宝宝白天容易口渴，晚上睡觉也爱折腾，睡不安稳。

3.情绪烦躁不安

上火的宝宝，经常会表现出烦躁不安、哭闹生气的症状，睡觉时还会咬牙、突然惊醒，这些也是上火的表现。如果宝宝长期如此，很容易导致发育不良、抵抗力下降等后果。

4.大小便异常

宝宝大小便，也能体现是否上火的症状。发现宝宝的小便发黄，尿量也比平时少，说明要及时给宝宝补水了。宝宝长期小便短而黄，说明体内一直处于缺水状态，会导致肠道干燥，出现大便干结、排便困难的情况，严重的正常生理活动和身体发育也会受到影响。

容易上火的宝宝，该如何喂养?

相对于吃母乳的宝宝来说，奶粉喂养的宝宝更容易上火。所以，很多妈妈都以为奶粉是导致上火的原因，其实大部分是喂养方式出错。那么秋冬干燥季，到底如何喂养才能减少上火便秘的现象呢?

1.奶粉接近母乳配方

母乳是宝宝最佳口粮，母乳喂养的宝宝很少会出现上火问题。宝宝断奶后，建议大家能给宝宝选择一款接近母乳配方的奶粉。

2.奶粉冲调比例正确

容易溶解的奶粉，也更有助于宝宝消化吸收。新手爸妈冲调奶粉时，先要看看奶粉粉质，是否颗粒适中，松散没有结块。冲调后奶瓶壁上有没有附着物，瓶底奶粉是否溶解彻底。

其次，更要注意奶粉和水的比例，要严格按照奶粉罐上的说明冲调。太稀的奶液可致营养不足，太浓的奶液不利于宝宝消化吸收，还容易引起上火。

3.辅食口味要清淡

虽然宝宝对的酸、甜、咸、鲜的食物爱不释口，但妈妈们必须挑选口味清淡自然的奶粉和辅食。味道太过香甜的食物是因为添加了香精、香料等成分，影响宝宝健康。

4.摄入清火的食物

大多数宝宝出现上火便秘的现象，都是消化吸收出了问题。不少家长在给孩子加餐的时候，从来不注意质地是否适合孩子。不管是奶粉还是辅食，经常给宝宝“换口味”。娇弱的肠胃被如此一折腾，不是上火便秘，就是过敏腹泻，实在是不划算。

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