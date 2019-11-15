有女儿的来看看，为啥不能总给孩子梳马尾？因为会秃啊！

对于大多数妈妈来说，有了娃尤其是女儿以后，不仅要上得厅堂下得厨房，还需要掌握一门绝技——梳头发！

别以为孩子小就不会臭美，女宝宝在幼儿园就会相互比拼谁的辫子梳得漂亮了。前一阵子流行的猫耳发型，家长们都学会了吗？育姐同事家的小女儿，就因为老师给自己扎了这个发型，高兴了整整一天，回家后还央求妈妈以后天天给自己梳。无奈同事心灵不手巧，对着女儿的从发下不了手。

猫儿发型

虽说世上发型千千万，对于普通家长来说，最简单的除了披肩发，那就是马尾辫。省时省力，一个橡皮圈就能搞定的发型，看上去还显得精神又利索，直到现在也还牢牢霸占着“妈妈最喜欢女儿梳的发型”第一位。

然而，即使是最简单的马尾辫，梳的不对，还是会给孩子的头皮带来损失。为啥？因为家长们一个不小心，就扎得太紧了！

大连市皮肤病医院曾接诊了一个特殊的患者，7岁的梅梅居然被诊断出斑秃，罪魁祸首就是妈妈梳头动作不对导致的。

孩子头顶有一块区域头发变少，头皮都露出来了，于是梅梅妈妈带孩子来医院诊治。医生经过询问了解分析：沿着孩子经常梳辫子的方向，头皮的那块区域整体发量都减少了。我们做了一个毛囊头皮的检测，发现孩子出现了斑秃。

斑秃是一种脱发类疾病，俗称鬼剃头。儿童斑秃发病年龄主要在七到十四岁，以女孩居多。主要原因就是平时家长们梳头发时用力过度，其他原因还包括长期处于焦虑状态、真菌感染等。

不过幸运的是，医生发现梅梅的头发主要是断裂，还没达到毛囊损坏，因此将来可以再长出来，对美观没有太大影响。

梳马尾导致发际线后移？毛囊损坏别轻视

女演员杨幂就深受发际线后移困扰，常年拍摄古装剧的她，由于几乎天天都要戴上厚重的假发套，因此头发都梳得紧紧的，长时间不解开。这么做的后果就是发际线逐渐后移，花一样的容貌也受到了影响，不得不靠刘海遮挡。

更惨的是在某部电视剧里，杨幂和男主角对戏时，本来男主撩起杨幂的头发以示亲密，却不小心把她的发际线暴露了出来，一举把自己送上了热搜。

为什么把头发梳得过紧会影响发际线，甚至造成斑秃呢？

首先人的头发都是从毛囊里生长出来的，会按着头顶的“旋”顺时针生长。原本刘海的位置就是往前，但是扎马尾却强行把头发往后梳，影响了头发生长也不足为奇。

其次长期的逆向拉扯，让毛囊的生命周期蒜段，前发际线的头发长得比较慢，形成了碎发。为了保持马尾的整洁，许多家长会更用力地拉扯头发，形成恶性循环。

最后在长时间的绷紧状态下，毛囊受损，头皮无法放松减少弹性，不再长出新的头发，于是发际线默默开始往后退。更严重的是会影响血液循环，引起头痛等问题。

因此育姐建议各位家长，不要再总给女儿梳“国民发型”马尾辫了，尤其是如果孩子的头发属于又粗又多的类型，整天绑在脑后也重得慌。在梳其他发型时，也要注意不用力过猛，给头皮一点“舒缓”的余地，同时隔几天就换一个分片方向和脉络，给紧绷的毛囊一阵休息时间。

比如中分的换成偏分，露大脑门的留刘海。当然如果你还嫌麻烦，不想每天对付孩子，花十几分钟梳头，其实还有一个绝招——给孩子留短发，就看娃愿不愿意了，反正育姐小时候一剪头发就哭，每次难过好几天才能缓过来。

给娃梳头发？看看人家怎么做的！

给自家“小棉袄”梳头发，其实是件很贴心很亲密的事情，在这短短几分钟的时间里，家长和孩子的距离被拉进，可以说梳头发其实是爸爸和女儿相处的好机会。

作为资深“女儿奴”，村长李锐曾说：“男人一辈子一定要有个女儿，这样你才能帮她安静（或折腾）的盘长发，相信我，那一刻你可以幸福的熔化在她的生命里”。

国外也有爸妈光靠着给孩子扎辫子，就获得数十万粉丝。比如来自美国的单亲爸爸格雷格·威克，一开始对梳辫子一窍不通，为了不让女儿因此自卑，感到缺乏关爱，因此他专门在周末向发型师学习，在折腾女儿头发的道路上一去不复返。

澳大利亚也有位妈妈Shelley对自己女儿的头发“很感兴趣”，少女时期就热衷花样编发，在生女儿后，终于能把技能全部用上，花样比上面那位爸爸还多。看得人眼花缭乱，真的只能羡慕孩子每天能顶着美丽的发型，自豪地去上学玩耍。

这么完美的心型，手残党只能看看了

来个总结

据悉这位妈妈每天早上起来都要为女儿像一个新发型，虽然很费精神，但她很乐意这么做。不过从图片看来，孩子的某些部位头发也有点变少了，这位妈妈也要考虑考虑被太用力，偶尔给自己和孩子的头发“放个假”。

当然有正面例子，就也会有反面例子，比如下面这些想出歪点子扎头发，不走心的爸爸们。

吸尘器？

自己旋转？狗子都看呆了

当然，再怎么都比根本不会梳头发，只能干着急的爸爸们强。《爸爸去哪儿》中的王岳伦就是这样，绑个头发急的满头大汗，最后只能给女儿带一个小小的发卡。不过王诗龄依然很开心，特别喜欢爸爸给扎的头发。

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