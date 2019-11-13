哺乳期你这么吃，小家伙更聪明哦~

生活中，不少宝妈选择母乳喂养。但是你知道吗?哺乳期时，宝妈适当多吃一些食物能促进宝宝大脑发育，让他更聪明哦~

要知道，宝宝的大脑发育和哺乳期宝妈的营养有不小的关系。宝妈吃得好，宝宝也会长得更好呢~其中，磷脂是宝宝大脑发育需要最多的物质。而磷脂中的不饱和脂肪酸ARA、DHA是脑细胞生长和发育所必需的东东。所以，哺乳期宝妈应该多吃富含磷脂的食物，比如以下几种：

1.蛋类

鸡蛋是普通但很有营养的食物，除了富含优质蛋白，蛋黄还富含卵磷脂、甘油三酯、胆固醇和卵黄素，这些对宝宝神经发育有很重要的作用。哺乳期间，宝妈可以吃些蛋黄，促进宝宝的大脑发育。

牛油果鸡蛋沙拉

食材：牛油果1个，鸡蛋2个，盐、黑椒碎各少许。

做法：煮一个水煮蛋，放凉后剥壳，切成块(一口大小)。牛油果去皮去核后，切成小块，再和鸡蛋块混合倒入碗中，加入少许的盐与黑椒碎，轻轻搅拌均匀。

2.鱼类

鱼营养价值高，富含卵磷脂，不饱和脂肪酸含量也很高，对宝宝的大脑发育很有利。宝妈平时可以适当多吃优质鱼肉。这里推荐一道菜——芝士西兰花三文鱼：

芝士西兰花三文鱼

食材：三文鱼500g，芝士片2片，西兰花200g，黑胡椒粉1g，盐少许。

做法：

三文鱼洗干净后，用刀在鱼表面划上几刀，均匀涂抹一点点盐。再把洗净焯烫好的西兰花摆在三文鱼周围，接着把芝士片铺在三文鱼和西兰花上面，放入微波炉，温度调至400度，5分钟后取出，撒上黑胡椒粉即可。

3.核桃

核桃可是公认的健脑益智食物。其也富含不饱和脂肪酸哦~对于哺乳期宝妈来说，核桃是非常好的食材，不仅可以帮助提高母乳质量，还能促进宝宝的大脑发育。

核桃松仁玉米羹

食材：大米100g，核桃仁45g，玉米粒45g，松仁30g，冰糖少许，高汤适量，食用油1茶匙。

做法：先将大米洗净，放在一边沥干;核桃仁去皮后，掰碎;锅中倒油，倒入松仁炒香，盛出备用;取锅，倒入高汤，倒入大米一起熬煮，煮开后倒入核桃仁、松仁和玉米粒，改小火熬煮。熬煮成粥后再放入冰糖，等冰糖融化后即可出锅。

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