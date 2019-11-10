准备给宝宝添加辅食？试试胡萝卜吧

添加辅食给了宝宝一个适应各种口味的机会。这可能会使他们更愿意尝试新事物。胡萝卜是甜甜的，正好适合宝宝的简单口味。更重要的是，它们富含多种必需的营养成分，而且很容易制作成辅食。

胡萝卜的益处

胡萝卜富含维生素A，宝宝充分摄入有助于免疫系统正常运作，以及维持心脏、肺和肾脏的健康。它还帮助维持眼睛健康，特别是视网膜、眼膜和角膜。6个月以下的婴儿每天需要400微克的维生素A， 6个月到1岁之间的婴儿每天需要500微克。

胡萝卜也是其他维生素的好来源，像维生素K，可以帮助血液凝固；维生素B6，对皮肤、头发、眼睛和肝脏保持健康状态都是必需的营养物质。另外，它也是很好的纤维素来源。

婴儿什么时候开始吃胡萝卜?

宝宝可以在六个月左右开始吃胡萝卜，关于是否应该购买有机食品，目前尚无定论。

1.煮胡萝卜

把它们洗净，然后在水里煮熟，之后用勺子碾碎。

2.烤胡萝卜

你可以试着烤胡萝卜，而不是煮。烤蔬菜的味道更浓些。

3.鸡肉和胡萝卜

由于胡萝卜的味道很浓，所以可以很好地覆盖宝宝可能不喜欢的食物。如何宝宝正好不喜欢吃鸡肉，你可以试试把这2种食材搭配起来。

4.胡萝卜肉丸

大多数婴儿在6个月后就可以自己坐起来，10个月左右就可以用手抓物。这个时候，你可以让宝宝自己吃胡萝卜肉丸。

5.冬南瓜和胡萝卜

这2种食材搭配起来不仅营养丰富，而且容易消化。

如何发现胡萝卜过敏?

胡萝卜过敏并不常见。然而，如果宝宝对白桦树花粉或艾蒿花粉过敏，那么他也可能对胡萝卜过敏。当你给宝宝添加新的食物时，不要把它和另一种新的食物混合在一起，而应等上三到五天，看看有没有过敏反应发生。除了呕吐和腹泻等症状，大家还应注意更细微的症状，比如皮疹。如果你或家人对胡萝卜过敏，要特别警惕。

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