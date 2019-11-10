孕期如何选择护肤品，你可知？

由于现在很多护肤品里含有化学物质，会对胎儿的健康不利。为此，很多妈妈在孕期都不作任何皮肤护理，其实这是不对，因为孕期的肌肤护理，是女性一生中比较重要的肌肤护理阶段。那么什么样的护肤品孕妇不能碰呢？怎样选择适合孕妇的护肤品呢？

尽量不要接触的护肤品

1.含有维A酸成分的护肤品

孕妇要注意，在孕期千万不要碰维A酸。要清楚维A酸和维生素A不一样，使用含有维A酸成分的护肤品，有可能会引起胎儿畸形。

2.含有类固醇类激素的护肤品

有人专门拿类固醇类激素做过实验，结果显示经常使用含有类固醇类激素护肤品的孕妇，在怀孕期间，胎盘要比正常孕妇的小很多，胎儿出生时体重也偏低。

3.含有芦荟成分的护肤品

芦荟虽然有补水保湿的功效。但是对于孕妇而言，长期使用芦荟，会很容易导致孕妇盆骨内脏充血，进一步引起子宫收缩，对孕妇和胎儿造成很大的伤害，严重的话，还会出现流产的情况。

孕妇选择护肤品的方法

1.选择值得信赖的老牌子

孕妇在选择护肤品时，一定要慎重，不要轻易去尝试，所谓的新产品和孕妇护肤品，因为这些产品质量都是参差不齐的，很容易上当受骗。现在朋友圈有很多微商，在做孕妇护肤管理，很多孕妇也会因此心动。但是小编建议孕妇最好不要在朋友圈购买，而是要当正规的商品销售点去购买，以免买到假劣伪冒产品。

2.充分了解护肤品的成分

由于孕妇相比于其他女性更为特殊，所以选择护肤品，一定要看清楚它的成分。孕妇选择的护肤品中，要以原生态天然植物提取液为主，记住不能含有任何激素、化学添加剂以及矿物油等有害成分。

对于孕妇来说，了解什么样的护肤品适合自己尤为重要。同时，孕妇要坚持一个购买原则：只买对的，别买贵的。最后，小编建议：孕妇在孕期一定要保持心情愉悦，养成良好的作息规律。这样不但能够让孕妇的皮肤状态越来越好，还可以保障胎儿健康成长。

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