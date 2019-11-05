高龄孕妈妈注意了，这些事情要注意

这两年，很多大龄女性也选择加入二胎大军，虽然现在医疗技术很发达，但是相比年轻产妈，大龄产妈产后恢复依然不简单，就比如下面这些事情，高龄产妇一定要多加注意。

1.产后温补

产后，产妈身体虚弱，虽要补血，但不能吃红参或是大补的食物，产妈一时间无法消化吸收。最好吃些桂圆、乌鸡温补性的食物。

蛋白质可以很好的促进伤口愈合，因此产妈可以吃鸡蛋、牛奶、海鲜黄豆等富含高蛋白的食物。建议产妈产后饮食宜清淡，多吃易消化吸收的食物，确保营养与热量的均衡摄入。

2.小心抑郁症

由于产后激素分泌变化，年纪越大的女性产后越容易患上抑郁症。产后，家人如果发现产妈总是情绪低落，想哭泣，就要多多关心安慰他们，平复他们的心情。丈夫要让妻子感觉到任何事情都有老公帮忙，只有心情愉快，产妈身体才会更容易恢复。

3.产后需静养

大龄产妈产后42天时间都需要好好静养，因为这样才能让身体尽快恢复。这段时间产妈最好待在安静的环境中，室内空气保持流通，不要做重活或是家务。

由于年龄原因，大部分的产妈都选择剖腹产，术后第一天需要卧床休息，术后6小时可以翻身，这样有助于淤血排出，减少感染几率，同时也能避免下肢静脉血栓或是盆腔静脉血栓，也能促进子宫收缩与恢复，起到很好的止血效果。如果产妈总是不运动，影响血液循环，导致血栓，最终影响盆腔供血以及下肢坏死。

产妈在分娩后的24小时就可以下床活动，48-72小时内可以活动的更频繁写些，促进肠胃蠕动，减少便秘情况的出现。但具体活动时间还是要根据产妈自身身体情况来决定。

4.产后饮食清淡

产后产妈饮食宜清淡，吃些补血的食物，比如红豆乌鸡，此外，牛肉、蛋类、海鲜产妈也可以适当吃些，补充身体所需的蛋白质，促进伤口尽快愈合。

大龄女性由于年龄较大，身体各项技能有所下降，产后恢复时间较长，产妈需要注意的事项也有很多，但为了身体尽快恢复，不管是饮食还是心理，都要及时调整好自己。因此，建议女性在要二胎上面考虑清楚，结合自身情况。

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