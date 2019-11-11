首款产后抑郁药“出世”,你要做的是这些

今年3月，“美国食品药品管理局(FDA)批准了首个产后抑郁症药物”。这是第一个获得认可批准针对产后抑郁症(PPD)的治疗药物，治疗价格也是不菲。所以与其考虑药物是否有效，咱们不如考虑一下，有没有什么方法可以预防产后抑郁。

产后，妈妈们要面对身心的各种变化。有些妈妈没扛住，患上了产后抑郁症。大家一定要重视起来，否则甚至可能被摧毁。那么如何预防产后抑郁呢？

产后抑郁症发病原因

产后身体虚弱，产妈体内的孕激素水平也会改变，从而导致身体各种不适，同时又因为照顾宝宝与家人不断发生矛盾，导致无法管理情绪，久而久之患上抑郁症。

产后抑郁症常见表现

产妈在生完孩子很容易出现抑郁症。有时候会无缘无故的伤心发脾气，无法很好的排解忧虑情绪，不愿意跟周围的人交流，把自己独立开，严重的话还会伤害自己或是孩子以及家人。

如何预防产后抑郁症

1.家人的理解与陪伴

产妈在生完孩子后，情绪会变得起伏不定，这时候家人应该多陪伴在产妈身边，给与关怀、理解。对于产妈的诉求，要引起重视；不要对产妈恶语相向或是表现出不理解。有了家人的陪伴与关爱，产妈自然很难患上抑郁症了。

2.产妈学会自我调节

产妈在生完孩子后，发现情绪不稳或是感觉到疲惫时，要学会自我调节，多做些让自己开心的事情，比如多跟家人交流、跟朋友逛街，多休息。此外，还可以通过适当运动来排解负面情绪，尽量保持阳光、乐观的心态。

3.夫妻间换位思考

除家人陪伴外，丈夫也要多关心产妈，多换位思考，体谅产妈的不易，多跟产妈进行交流，让产妈感觉到自己不是在孤军奋战，丈夫可以成为自己的依靠。育儿方面，夫妻之间也可以相互交流，尽量减少争吵和矛盾，只有保持良好心情，才能避免产后抑郁。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)