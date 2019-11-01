万圣节也要拼家长？cos小孩真的太难了……

万圣节cos无脸男把一众小朋友吓哭的小女孩，大家还记得嘛↓

她的麻麻可以说在打扮孩子的道路上不遗余力，后续还给小女孩出了《死亡笔记》中琉克的最佳装扮，真的也太用心了叭，这动手能力太杠了!

这不，万圣节又来了~各位家长们有没有一丝丝灵感将自家的小家伙打扮(baofu)成啥样呢?不慌，我们先来瞅瞅别家爸妈都是怎么打扮娃的，我先酸(peifu)为敬!!

注意哦，上面这些精美的装扮可都出自同一个妈妈之手，就问你酸不酸吧。cos的每个小动物特征都很明显，而且配色也很好看。这程度完全可以去时尚秀了哇~

更可怕的是，心灵手巧的麻麻可不止这一位(瑟瑟发抖中……)

(虽然我是一杯星巴克，但我是一杯萌出血的星巴克)

(别问，问就是大海里最可爱的鱼)

(妈妈必须和魔女小公主一样的sense，亲子cos可还行)

(爱我，你怕了吗)

每个麻麻都创意十足，真的是铆足了劲在万圣节那天让自家娃大放异彩啊!这个时候读者妈妈们是不是更加心灰意冷了?别急，今天就教大家一个最简单的万圣节装扮，但效果可不赖哦!

1. 首先要制作一个南瓜灯

· 准备一个大小适中的南瓜，把瓜蒂挖出，备用

· 再用刀在南瓜侧面，挖出小恶魔的眼睛和嘴

· 用勺子或其他工具将南瓜内里的籽挖出

· 接下来将蜡烛放入南瓜

·然后用刀将顶部有籽的部分切掉，盖好

· 最后一个完美的南瓜灯就做好啦!

当然，南瓜灯的表情可以不用局限，挖成你喜欢的样子即可，下图供大家参考哦~

2. 用白布和剪刀即可制作传统的万圣节幽灵装，炒鸡简单。还可以戴上一副墨镜哦，如下图：

好了，让娃穿上这身装扮，再拎上南瓜灯，效果肯定杠杠的，啊哈哈哈……如果今年没赶上没关系，收着，以后有的是机会呀~

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