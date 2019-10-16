孩子没自信，可能错在你

有些孩子乐观自信，有些却很自卑。如果你发现孩子极度缺乏自信，一定要注意了。这里提醒大家，以下这些行为大家都不要再做了：

1.把坏情绪传递给孩子

一些父母在外遇到烦心事，便带着怒气回家，然后转移到另一半或是孩子身上。尤其是孩子，特别容易成为父母的出气筒。孩子结束了一天的学习，回家恨不得立马玩闹起来。而这个时候家长容易把消极情绪发泄给孩子，甚至孩子没犯错也被数落一顿……你的坏情绪发泄出去了，孩子却受到很大的打击。

2.经常否定孩子

孩子非常需要鼓励，特别是来自爸爸妈妈的肯定。但是有些父母采取打压式的教育。比如当孩子取得进步时，却说其他人比他更优秀;当孩子在学习上某些地方不太懂时，直接责骂他笨，比不上谁谁谁;当孩子比较害羞时，嘲笑他胆小，没别人家的孩子大方等等。

根据心理学家研究发现，外界言行对孩子心理发展影响非常大，如果孩子经常接受到的都是“否定自己”的信息，那么心里就种下了自卑的种子，久而久之就会很不自信，自卑感会越来越强烈。

3.过度溺爱孩子

孩子一天天长大，总有一天要离开家独立生活，父母可不要过度保护孩子。比如一些父母恨不得包办孩子吃喝拉塞睡等各种事情。这么做不可取，容易让孩子过于依赖父母，缺乏自主意识以及必要的体验、实践，无法向外界主动、勇敢表达自己的需求和想法，自我成长发面因此会受到不小的影响，可能觉得自己不如别人，丧失自信。

4.给孩子太大的压力

很多父母在孩子很小的时候，就为他报了各种兴趣爱好班。虽然多一点特长没有什么坏处，但是如果不顾孩子自身的兴趣，盲目为孩子报班，对孩子来说就是一种压力。孩子没有兴趣学习，怎么能学好，自信也会大打折扣。

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