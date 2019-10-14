坚决不给BB吃零食？那就错大了！

除了宝宝的三餐，吃零食也是一件让爸妈们纠结的事儿。

很多爸妈一说到给宝宝吃零食，就会立马摆手摇头，视零食如狼虎。“吃零食对身体不好啊”“吃了零食就不好好吃饭”……因为这样那样的原因，现在很多爸爸妈妈都不会给孩子吃零食。

但是你想想，自己小时候也吃了不少零食吧？每次吃零食时那种快乐的感觉现在还记得吧？所以你说，没有零食的童年还算完整吗？！从健康的角度出发，我们也是支持给宝宝吃零食的，下面听育姐来说说这是为什么吧~

宝宝们为什么需要吃零食？

适当的零食，让宝宝更健康：宝宝胃口小、新陈代谢快，每餐吃的少消耗多。只靠三餐不能保证足够的热量和营养，还会因为很饿暴饮暴食导致肥胖。所以适当加餐对调节营养、控制饮食很有好处。

适当的零食，让宝宝更开心：宝宝血糖消耗快，血糖低了会让他没办法集中注意力玩耍学习，还会变的脾气暴躁。

什么时候可以开始吃零食？

1岁前宝宝的能量来源由母乳（或配方奶）+辅食组成，并没有强调要有三餐的概念。

而世界卫生组织建议，一岁后的宝宝饮食习惯应该逐渐接近成人，养成一日3-4餐的习惯，如果宝宝中途需要的话再给1-2次小零食，来获得持续的能量的供应。只是要注意零食的量不要给得太多了，不要影响到正常的吃饭就行。

零食≠垃圾食品

很多爸妈都觉得零食就是巧克力、薯片之类的，可零食本来就是在两正餐之间吃的少量食物，只是现在很多商家出的小零食是热量、色素等都十分大量的不健康食品，才会混淆了我们对零食的概念。

在育姐看来，零食≠垃圾食品，零食可以是健康的，有益身体的。

按年龄选零食，宝宝吃得更健康

0—1岁：易吞咽、易消化是原则

宝宝到了7、8个月大时，大多已经开始长牙了，咀嚼、吞咽能力也有了一定的进步，妈妈可以尝试性地让宝宝食用一些易吞咽、易消化的小零食。

× 黑名单：

1.、小粒食品：如花生、瓜子等，口感较硬，不易嚼烂，一旦被宝宝吸入气管，很可能会造成窒息危险。

2.、油腻食品：如油条、腊肠等，这些食品一般比较油腻且不易消化，宝宝吃了容易消化不良。

√ 健康零食：

1.水果

水果含有丰富的维生素，有助于宝宝的生长发育。但这个年龄段的宝宝咀嚼能力还不够发达，建议妈妈把水果切成适合宝宝吞咽的小块状给宝宝啃食。

2.磨牙棒或饼干

磨牙棒和饼干都比较硬，在宝宝啃咬磨牙棒和饼干的过程中，萌牙的不适感可以得到缓解，同时宝宝的咀嚼能力也能够得到提高。

1—3岁：身体发育、大脑发展两不误

× 黑名单：

1.辛辣刺激食物：这类食品含有较多人工添加剂，同时也容易对小宝宝的肠胃造成刺激，会导致宝宝消化不良。

2.果冻、蜜饯等不易吞咽的食品：一般建议宝宝3岁后才食用此类食品，因为它们不易被嚼烂或容易整块被吸进气管或食道，很容易发生窒息危险。

√ 健康零食：

1.坚果

花生、核桃等坚果含有丰富的不饱和脂肪酸，能促进宝宝的大脑发育，所以这阶段的宝宝可适当食用坚果类的食品。但妈妈要注意，1-2岁的宝宝还不能咀嚼一整颗坚果，建议把坚果弄碎再给宝宝吃。

2.乳制品

除了配方奶，妈妈可以让宝宝喝点酸奶吃点奶酪等乳制品，因为它们不仅富含钙、镁等矿物质，还有丰富的蛋白质和多种维生素，对宝宝的牙齿及骨骼生长很有利。

还有等等等等健康的零食都可以选择，往下看…..

还有哪些零食适合宝宝吃？

育姐先帮大家总结了一份零食红黑榜，千万不要给3岁以下的宝宝吃黑榜上的零食！相对而言，红榜上的零食就是比较健康的，是不错的零食选择哦~

除了上面红榜里的，还有哪些零食适合给宝宝吃？记住一个原则：天然的！新鲜的！完整的！比如各种可以直接食用的蔬菜、煮玉米、蒸煮的红薯、水果、干果。除此之外，溶豆、面包、小饼干、各种坚果、海苔、酸奶、黑芝麻糊都是不错的选择哦~

对于刚刚添加辅食的小宝宝而言，家长买来新鲜的水果，用小勺子挖给宝宝吃就好。平时变着花样儿给宝宝做不同的辅食，但切记一定要少盐、少油、少糖。尤其是一岁前的宝宝是不可以吃糖、盐、蜂蜜和蛋清的，还是要以奶类（母乳和配方奶粉）为主食！

如何让宝宝科学吃零食？

吃零食的时间要恰当

所谓零食，其实就是指一日三餐时间点之外所食用的食品。那么给孩子安排零食的时间就应该控制在两餐之间（如上午九、十点钟和下午三、四点钟）。因为孩子代谢较成人快，适时地吃些零食，不仅能防止饥饿还能丰富饮食营养。

吃零食的量要控制

有些家长特别喜欢炫耀说“我孩子特别喜欢吃香蕉，一次能吃一根，一天能吃两根。”还有一些家长发现孩子在吃东西的时间很安静很爱吃，于是孩子吃完就给，吃完就给，一会儿工夫就吃没了。好，等到吃饭的时间，孩子不吃了，因为根本不饿啊。

要知道零食只是起到补充的作用，并非主食，所以每次吃零食的量一定不能太多，不然那就不叫零食了。这一点爸妈们一定要把控好哦~

其实吧，零食并非是万恶不赦的，就看家长是如何为宝宝去选择了。吃对了是健康，吃多了那就是隐患。看完这篇文章，希望每个宝宝都能健康的吃零食！

你可以把这篇文章发给家人看看，这样家里其他成员带宝宝去超市，就不会乱买一些不适合宝宝吃的零食啦~

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