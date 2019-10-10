产后抗衰老，这些小秘诀一定要知道

很多新妈妈有了宝宝之后，一心扑在宝宝身上，完全忘了自己，等回过神后才发现自己老了好多。其实，只要大家产后多注意，抗衰老不是问题。

1.不节食，不挑食

很多新妈妈在生了宝宝后，着急恢复身材，采取节食的方法减肥。但是需要注意的是，这个时候节食减肥特别伤身体，会加速衰老。从营养的角度，产后新妈妈每天需要摄入2700-2800千卡的热量，和孕期相比增加了30%左右。因此建议新妈妈不要节食减肥，而应该考虑营养的均衡，做好荤素搭配，尽量不挑食、不偏食，确保日常饮食合理、平衡、营养丰富。

2.多吃些含胶质的食物

生育加上年龄增长，免不了出现皮肤松弛这样自然的生理现象。如果选择母乳喂养，体内营养消耗比较大，如果宝妈没有注重营养补充，脸色很可能会变得难看。这个时候，大家可以适当多吃一些含胶质的食物，补充足够的胶原蛋白，比如猪蹄、骨头汤等。

3.适量补充盐分

很多老人认为，产妇坐月子时不能吃盐，吃的饭菜、汤一点盐都不能放。但事实上，适当补充盐分对新妈妈的身体健康是有益的。这是因为产后出汗多，乳腺分泌旺盛，新妈妈体内的盐分容易流失，需要适量补充盐分。

4.少吃酸性食物

虽然生宝宝特别耗费体力，但并不是说新妈妈产后要大补，每天都大鱼大肉。要知道，这些酸性食物如果吃过多，会影响身体的消化机能，容易引起上火，让新妈妈火气旺。再加上有了孩子，新妈妈除了家务活还要照顾他，容易使心情变坏，加速衰老。建议大家产后清淡饮食，平时多喝水，还可以通过瑜伽等运动来调节心情。

5.摄入充足的钙

不少宝妈因为产后忽视这点，出现了骨质疏松的问题。在哺乳期，新妈妈一定要摄入充足的钙，否则不仅自己会腰酸腿疼，还会让奶水中钙量不足，进而的生长发育。还有就是，如果宝妈自身钙量不足，哺乳会体内的钙量消耗过多，引起骨质疏松等问题。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)