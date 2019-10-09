拒绝脂肪？学龄前宝宝这么吃不科学

不知道从何时开始，“脂肪”似乎成了一个极其不健康的词，不论男女老少都害怕自己的身体里堆积太多这个玩意儿，身材变差皮肤变油，头发变少健康变糟，似乎都是这个恶魔般的元素造的孽，但脂肪真的是十恶不赦的大坏蛋吗？

其实，脂肪是人体基本7大营养元素之一，对人体的健康、内脏的保护、身体的保暖都起着重要作用。学龄前的宝宝也不应以低脂作为日常饮食的目标，有研究表明，低脂肪饮食实际上可能促进不健康的体重增加，特别是如果饮食中的脂肪被额外添加的糖所取代。

为了阻止儿童肥胖率的上升，美国儿科学会（AAP）建议：考虑儿童整体的饮食模式，而不是简单的计算单个食物中的糖、脂肪或特定营养素的量。

保持好脂肪，削减坏脂肪

脂肪是均衡饮食的重要组成部分，对孩子的成长和大脑发育至关重要。所以，不要试图从孩子的饮食中去掉脂肪，而是把注意力集中在用健康的脂肪代替不健康的脂肪上。例如全脂牛奶、椰子油或海鱼（如鲑鱼、银鳕鱼等）中的不饱和脂肪，这些脂肪与比萨饼、炸薯条和加工肉制品中的饱和脂肪不同。

在家庭菜单上通常包括油性鱼（如沙丁鱼、野生鲑鱼），这些美味鱼中的欧米茄-3对大脑发育至关重要，对心脏也非常健康。就像任何新食物一样，只要不过敏，反复接触是孩子最终接受的关键，所以早点添加，早点接受。

在众多脂肪种类中，反式脂肪是需要避免的。工业生产造出来的“反式脂肪”只存在于某些重加工食品中，你可以查看营养事实标签上的成分列表，避免将任何列出“部分氢化油”或“植物起酥油”的产品带入家中。

为学龄前儿童提供简单的用餐建议

给孩子吃一顿均衡的每餐应该包括至少一种蛋白质来源，一份丰盛的非淀粉类蔬菜，以及一点全麦或淀粉类蔬菜，一份小份的季节性水果作为甜点有助于使这顿饭变得更完美。但是，健康的食物并不意味着乏味，添加健康的脂肪如橄榄油、椰子油、鳄梨和真正的黄油，使食物更加美味和令人满意。

示例菜单一：

56～85克的海鱼，刷上橄榄油或真正的黄油烘烤

半个蒸红薯

1/4杯或更多的花椰菜，用橄榄油烹制，适量盐调味

几片黄瓜和樱桃番茄

一小盘水果片

示例菜单二：

黑豆和大米：一个中等大小的碗底部放2汤匙糙米。在上面放上1/3杯黑豆、生菜丝、切碎的西红柿、切碎的香菜、1/4杯切碎的全脂干酪、几片鳄梨和2-4片玉米饼，和一份什锦水果沙拉一起上桌

给孩子吃点零食保证营养

别惊讶，对于年幼的学龄前宝宝来说，一日三餐还要加上两顿点心才能保证营养。适时吃一点零食有助于防止吃饭时暴饮暴食，不过零食需要远离加工过的碳水化合物，如饼干、蛋糕之类的，这些对满足孩子的饥饿感没有作用。提供一些蛋白质类食物，提供所需的脂肪，比如带水果的全脂牛奶或酸奶、煮鸡蛋、新鲜蔬菜配鹰嘴豆、2～3个全麦饼干或者小奶酪块。

学龄前儿童仍在养成饮食习惯，需要鼓励他们吃健康的饭菜和零食。当你的孩子确立食物偏好时，一定要做一个好榜样，为养成好习惯铺平道路。提供多种营养食品，限制孩子接触低营养的食品，可以帮助Ta做出好的食物选择。

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