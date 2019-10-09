BB不满2岁，这些食物别给ta吃

随着宝宝一天天长大，全靠母乳喂养已经满足不了宝宝生长发育得需要。这时候，需要借助辅食。可是，有些家长发现在给宝宝添加辅食后，他不仅没有变胖反而变瘦了。出现这种情况，有可能是辅食添加不正确。提醒大家，2岁以下的宝宝家长最好不要喂这些食物：

1.鸡汤

鸡汤很是滋补，有的家长看着宝宝瘦弱就变着花样给宝宝煲鸡汤。但宝宝还小，肠胃很娇弱，老是喝太补的汤并不是好事，不进营养不能完全消化吸收，反而还会因为鸡汤里面的植物油脂而造成孩子消化负担。

2.水果汁

水果富含各种维生素，因此有些家长会将水果榨成汁给宝宝当辅食服用。但是水果榨成汁后，里面的营养元素也会遭到很大程度的破坏，宝宝喝下去的也是带有糖分的部分罢了。

3.蔬菜汁

蔬菜有营养，但有些宝宝不喜欢吃。或者有的父母觉得宝宝太小很难吃下去，便把蔬菜水果榨成汁再添加到宝宝辅食当中。同理，家长的这种做法只会破坏蔬菜中的各种营养元素，而且蔬菜带有很多盐酸，宝宝吃下那么多盐酸对肠胃很不利。

4.汤泡饭

宝宝不愿吃饭，家长就会把汤饭泡在一起给孩子吃。孩子一口吞下，根本就没有好好咀嚼。宝宝消化能力还没有发育完全，根本没有办法完全消化吸收。因此汤泡饭很容易造成孩子消化不良。

5.小米汤

老一辈人都会告诉新手父母，给宝宝吃软食这样更容易消化。因此，不少家长就会给孩子喝小米汤。但小米汤并没有我们想象得那么有营养，营养密度低。而且还会稀释胃液，消化能力下降。此外，喝下小米汤宝宝会有饱腹感，根本就没有胃口吃其他食物。这样一来营养跟不上，时间久了会营养身体健康和正常发育。

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