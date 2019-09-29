孩子长个儿千万别错过，这些误区要了解！

随着生活水平的提高，大家的身高一代高过一代，但还是有一些孩子身材矮小且生长速度缓慢。作为家长，一定要了解一下这些关于儿童长高的常见误区。

1.误以为孩子矮是晚发育罢了

很多爸爸妈妈都认为孩子长不高，是因为发育晚而已，并不是真的长不高。但是一些疾病也是会导致孩子长不高的。比如内分泌疾病、慢性疾病以及遗传代谢性疾病等等。一旦发现孩子每年的身高增长没有达到5厘米的话，就要及时去医院检查，以免错过最佳的治疗时间，耽误孩子的生长而后悔一辈子。

2.忽视孩子的生长发育规律

现在，不少家长带孩子就医时一问三不知，对孩子的发育情况不了解，也拿不出既往生长记录，例如孩子一年能长多少厘米。事实上，生长是一个循序渐进的过程，只有充分了解人体生长发育的规律，并定期检测孩子的身高及发育变化，才能够及早发现问题，及时进行干预治疗。以便对孩子进行针对性的治疗。关于孩子身高的增长规律，一般出生第一年是最快的。另外，同年龄段的男孩要比女孩高出几厘米。

3.盲目给孩子进补

一些爸爸妈妈认为孩子长不高是因为营养没跟上，于是盲目给孩子补充营养。这么一来反而造成营养营养过剩，进而可导致儿童性早熟。虽然孩子性发育提前使得个头在一定年龄段表现得比同龄人高，但骨骼生长板提前关闭最终成为矮个子。提醒大家，应注意孩子的营养均衡，切不可随意让孩子吃营养品和保健品。

4.没意识到学习压力影响孩子长个

由于学习亚历山大，一些孩子不良的睡眠习惯，比如晚睡、睡眠不足等，这都会影响生长激素的分泌进而影响孩子长个。但是很多家长没有意识到这一点。同时，学习压力大也容易使孩子心情不好，这也不利于孩子长高。

5.认为吃增高药就能长高

有的家长为了让孩子长高，竟然去购买所谓的增高药。如果孩子是因为生病长不高的话，吃这些药很可能不但不能帮助孩子长高，反而会耽误最佳治疗时间。即便某些含有促进骨骺加速闭合物质的产品，可以让孩子短时间长高，但实际上加快成熟速度，影响最终身高。

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