产后“妈妈手”，到底该怪谁？

宝宝出生后，很多妈妈都会发现照顾宝宝真是一件劳心劳力劳神的事情！每天想要休息好，睡好觉根本就是奢侈的愿望，更加雪上加霜的是自己的手腕还开始越来越疼，甚至肿了起来！可是自己重体力劳动也没有做，手腕这是怎么了？

一、产后手腕疼，警惕“妈妈手”

所谓的妈妈手，在医学上被称为狭窄性腱鞘炎。妈妈手在发作时，患者手腕的侧上方会出现疼痛感，这种痛感可能会牵连到大拇指或者是前手臂。妈妈手带来的疼痛感非常剧烈，尤其是在大拇指和手腕用力或者是做伸直伸展动作时，疼痛会尤其剧烈。

妈妈手加重时除了疼痛，患处还会有肿胀的症状。

二、产后为何容易患上妈妈手？

这是因为生完宝宝之后，妈妈在喂奶时，需要用手将宝宝的头部控制好，让宝宝的头部有所支撑。宝妈每天给宝宝喂奶的次数很多，而且哺乳期又那么长，长期如此手腕和拇指部位总是保持同一姿势，就很容易造成手腕肌腱炎症的出现，引发妈妈手。尤其是月子里的妈妈，本身体质就偏弱，手腕受过度受累，最容易导致妈妈手的出现。

三、怎样预防妈妈手？

1.经常活动手关节

在抱宝宝时，一旦手腕出现不适感，妈妈就要及时活动手腕，左右转圈来消除这种不适感。

2.用正确姿势抱宝宝

在抱宝宝的时候，妈妈要注意前手臂是承受孩子主要重量，而手腕这时候所起到的作用是辅助作用，只要轻轻扶住宝宝的头即可。抱宝宝的时候不要一直使用一侧手臂，而是两侧交替使用，注意经常变换姿势。

3.保护好手腕处肌肉

生完宝宝后，妈妈如果需要做一些简单的家务或者是进行适量的运动，首先要注意避免时间过长，否则肌肉长时间处于紧张状态，就容易导致肌肉的损伤。其次在使用吸奶器、给宝宝换尿布时，如果自己的手腕有酸胀感也一定不要逞强将它做完，而是应该立即停下休息让手腕放松。

如果妈妈不幸患上妈妈手，一定要注意避免较高频率的运动手指，更不要让手指和手腕过度用力。平时要注意手腕手肘和手指的休息，在工作间隙可以抬高手臂让血液回流缓解疼痛和肿胀。患病期间要注意避免摄入过多的盐分，注意避免长时间使用手动吸奶器。

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