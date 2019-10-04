宝宝体质变弱，竟是母乳喂养进入误区

母乳对宝宝成长发育很有利，因此大部分的宝妈都会选择母乳喂养。而如果母乳喂养方法错误，就有可能造成宝宝体质越来越差。因此，在母乳喂养时，宝妈要尽量避免这几个误区。

1.六个月之后就无需吃母乳？

很多人认为六个月之后母乳就没有什么营养价值，可以转给宝宝吃配方奶粉就可以了。

六个月之后的母乳还是有营养价值的，只是宝宝不断生长，需要的营养价值也越来越多，母乳不能满足宝宝对营养的需求。因此，这时候需要给宝宝添加辅食，如果只是将母乳改成配方奶粉，不给他们吃辅食，不仅宝宝吸收不到足够的营养价值，对宝宝牙齿发育也会造成影响。

2.初乳没营养，不需要给宝宝喝？

对于新生宝宝来说，母乳是最佳的食物，它能提供宝宝所需的营养，提高宝宝免疫力。很多宝妈认为初乳颜色发黄而且还粘粘，不干净，觉得要提前挤掉。宝妈的这种做法是要不得的，这样只会降低宝宝抵抗力。

初乳营养非常丰富，而且很适合消化系统还没有发育完全的宝宝，更容易消化吸收，而且初乳所含的特殊成分还可以提高宝宝免疫力。如果宝宝出生后还有黄疸表现，那么初乳能起到一定的缓解作用。顺产妈妈最好在宝宝出生后的几小时就让宝宝吃上母乳。

3.前乳毫无营养，挤掉后再喂奶？

宝妈在给宝宝喂奶前，会有些乳汁先流出，而且颜色也比较淡，这是前乳。宝妈认为没有营养，挤掉之后再给宝宝喂奶。其实母乳浓淡程度并不能决定乳汁是否有营养价值。

与后乳不同，前乳所含的水分、矿物质和蛋白质比较高，容易解渴，宝宝吃了之后也容易消化吸收。而后奶富含脂肪、乳糖和其他营养素，可以提供热量，宝宝食用后不会感觉到饿，因此，这两种奶相辅相成，缺一不可。

母乳喂养并不是宝妈想象的那样简单，给宝宝喂奶时，千万不要进入上面这几个误区，这样才能保证宝宝健康成长。

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