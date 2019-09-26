有些父母，永远不懂孩子！是时候反省了

上周末和小伙伴出去吃饭，隔壁一桌是一家三口。从我们落座的那刻起，父亲就在给女儿上“人生课”，从岳飞身刺精忠报国讲到林肯解放黑奴，再讲到开创华为奇迹的任正非，真可谓是涵盖古今中外。这期间他一直跟女儿强调，要好好学习，要热爱祖国，要有所作为，不能浪费人生。

奇怪的是，整个过程中，我们都没有听到女孩的声音，好奇的我偷偷瞥了一眼，原来女孩的手上拿着个手机，正在全身心投入的“吃鸡”，甚至右耳上还挂着一只耳机。

毫无疑问，这场激情“演讲”，女孩半个字都未听进心里。在她和父亲之间，有一堵无形的墙，任凭父亲再如何努力想要影响到女儿，都是徒然。

这是一种很常见的现象，当孩子逐渐长大，不知不觉间，你似乎就失去了孩子。孩子的世界与你无关，你的话题孩子保持漠然。

这种改变令你觉得无能为力，你不知道自己做错了什么，也不知道自己该怎么做去挽回和孩子的关系。自己明明用足了十二分力气去爱孩子，为什么却越来越不懂孩子呢？

一

发小的妈妈是一位很受学生爱戴的高中老师，她的学生都十分亲近她，愿意将自己的烦恼向她倾诉，和她成为了关系很好的朋友。即便是毕业后，也仍旧有很多学生会在平日里回校探望她，和她聊聊自己的生活。

有次聊天时，发小妈妈告诉了我们一个三四十年前的故事。那时她刚考上中师，由于学校要求住校，她不得不第一次远离父母，再加上学习和成长的烦恼，自己一时之间实在排解不了，于是打算求助她的班主任。

但是令她没想到的是，她才说了几句，她的班主任便打断了她，特别严肃地对她说：“你说的这些也许在你看来是很大的困难，但人生的意义就在于不断地克服困难，挑战自己！你看看张海迪姐姐遇到的困难多么大，她不是一样克服了吗，难道你的困难比张海迪的还要大吗？”

说到这里时，发小妈妈笑了笑，颇有些无奈的感叹道：“当然，我的困难更比不上张海迪的，但我不是张海迪啊，他说的那些大道理我都懂，可是又有什么用呢？对当时的我来说，什么忙也帮不上。从那以后，我再也没找过班主任。”

正是因为这样的经历，无论是在和自己的孩子相处时，还是和学生相处时，发小妈妈始终怀着一颗平等尊重的心，从来不会打断他们的话，也不会用一些大道理去敷衍他们。首先肯定他们的话，正视他们遇到的“困难”，尊重他们的感受，理解、认可他们，这是一切沟通交流的前提。

和孩子应该以平等的交流和沟通为主，而不是单方面的教化。

二

只是可惜，这样的道理说起来简单，做起来难。

林真理子有一本流传度很高的小说《平民之宴》，将现在的亲子关系描绘得入木三分。在小说中，由美子是一位全职妈妈，和现在信奉“陪伴才是最好的爱”的父母们一样，由美子将儿子的生活打理得井井有条。让儿子上优秀的高中，给他报名很贵的培优班，为了补充营养，日复一日地给儿子送去美味健康的便当。全身心奉献的由美子只希望，儿子可以成为一个成功者。

但是事与愿违，还在念高中的儿子产生厌学情绪，愤而离家出走。

其实也不是没有征兆，在儿子第一次与由美子敞开心扉，想要好好表达自己想法的时候，他告诉由美子自己不想成为别人定义的成功者，他只想做一个平凡人，做一个再普通不过的工薪族。

其实，儿子愿意与由美子说这番话，证明了他此时还是信任着母亲的。

但是由美子并没有好好珍惜这份信任，她怒不可遏地“教育”起自己的儿子：“一事无成？开什么玩笑，我们这样的家庭根本不可能出这样的人。你外公是医生，你爸爸早稻田毕业，就连你妈，也是上过大学的人……”

在如此正义凛然的话语下，孩子还能说什么呢。他的想法、他的感受、他的理由都不重要，这一切还没说出口的时候，就已经被扼杀。

的确，孩子有些想法极其幼稚，但即便如此，他愿意与你共享，愿意将自己的想法告诉你，除了珍惜这份信任，作为家长，你别无他选。

如果你毫不珍惜，出口便是嘲讽或谩骂，一副高高在上的姿态，自以为自己什么都懂，永远以“过来人”的身份教育孩子，那么离你失去孩子也就不远了。

没有人希望自己交付一片真心，换回讥笑和责骂，孩子也不例外。

三

去年的某档综艺中，朱雨辰妈妈火了。现在已经七十多岁的她，真正做到了“用整个生命去对待儿子”。

你能想象吗？凌晨四点起床给儿子熬梨汁，八点前做完早餐，家里永远一尘不染，朱妈妈数十年如一日地坚持着这些事情。

朱雨辰拍戏，她就跟着去剧组做饭，永远自带电磁炉，甚至会因为儿子学会了做饭而觉得愧对儿子，她自己也坦言“我顶两个菲佣”。

朱雨辰已经年近四十了，却依然活在母亲三百六十度无死角的“安排”中，从吃什么到生活的方方面面，被安排得明明白白。然而就是这样事无巨细、无微不至地照顾着儿子的朱妈妈，却也在烦恼着儿子不肯跟自己倾诉内心。

在节目中，朱雨辰表示“她太无微不至了，让我觉得我已经不太敢反抗她了”，虽然朱妈妈说自己“我没有自我，完全没有自我”，但其实，她是将自己全部的自我都强加到了孩子身上。

因为她觉得梨汁去火对身体好，所以朱雨辰必须每天都喝梨汁；因为她觉得自己做菜更健康，所以朱雨辰必须吃她做的菜；因为她什么都懂，什么都为了朱雨辰好，为了朱雨辰着想，所以朱雨辰必须按照她设定好的剧本走下去。

她完全没有想过，这是不是朱雨辰想要的生活，她什么都懂，却依然不懂自己的孩子。

当生活失去了沟通，就容易滑向极端。失控，只是早晚的事。

当父母将自己认为是正确的观念强加于孩子身上，对孩子流露出的脆弱、幼稚、离经叛道加以训斥和嘲讽，让孩子不敢再反抗、不敢再表达，他们也就真正失去了孩子。

家应该是让孩子感受到爱与信任的地方，是不需要伪装自己的地方，是充满着平等与尊重的地方。只有这样的家庭氛围，才会培养出人格健全的孩子。

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