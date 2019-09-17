宝妈想要二胎 你的年纪适合吗？

如今已经普及了二胎政策，育姐身边很多人都着手准备二胎工作了，但在这其中需要考虑的因素众多，其中要二胎的家庭需要考虑的最重要的一个因素——年龄。高龄产妇对自己是否有足够能力承受压力，为孩子创造良好的环境表示了担忧。

小袁已经43岁了，也想要顺应政策生一个二宝，可是担心自己年龄偏大，无法熬过这一段时期。没想到仅仅几个月小袁就怀孕了，思量再三她还是决定要生下孩子，所幸最后顺利生产，母子平安，宝宝也特别健康。另一位更高龄产妇慈姐，今年已经42岁，竟然也怀上了孩子，对此身边不少人都非常疑惑，这么大年纪也可以生孩子？

产妇最迟二胎年龄是多少？听听医生的意见吧：

1.最晚生育年龄

医学上，高龄产妇的界限是35岁。随着年纪的增长，女性身体素质也逐渐下降，孕育能力也是如此，但是只要没有绝经，就都是有可能受孕的。

一般来说，女性在54-55岁开始绝经，因此医生都会建议宝妈们提前10年，也就是在40-45岁前进行二胎生育，若是宝妈们年龄超过了45岁，那么最好就不要准备二胎了。

2.高龄产妇的风险

（1）容易引起并发症

小林也是个二胎高龄产妇，怀孕期间因为胎位错位，需要进行剖腹产。产后自身也没注意伤口护理与恢复，导致创口感染，并且得了一系列产妇的妊娠疾病，压垮了小林的身体。

相对于年轻产妇，高龄产妇的身体肯定没有那么好，产后身体恢复也需要更长的时间。而且发生子宫复旧不良、产后大出血等妊娠疾病发生的概率也是大大增加。

（2）压力增大，体力下降

经济的迅速发展，使得生活质量提高，但也随之带来消费与收入的一同增长。小华之前考虑到工作，没有二胎的想法，而最近工作平稳，便要了二宝。只是没想到自己身体状况大不如前，跟孩子玩耍明显感到力不从心，精力实在不够。

（3）恢复缓慢

宝妈们的身体机能随着年龄也慢慢衰弱，呈下降的趋势，并且生产时大伤元气，出血过多，恢复更会大打折扣。

（4）影响胎儿健康

卵子的质量随着宝妈的年龄下降，增大畸形和先天疾病的概率，孩子的健康状态极容易受到宝妈的影响。

很多家庭为了给自家孩子有个伴，会选择再生一个，但是不论从什么角度，高龄产妇的危险确实存在。所以在下定决心要二胎前，一定要提前到医院仔细咨询并全面检查，判断自己是否适合生育二胎。

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