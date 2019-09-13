宝宝家庭用水安全四大Tips

溺水常常发生得很快，而且悄无声息，对于5岁以下的儿童来说，它是导致意外死亡的首要元凶。说到用水安全问题，家长只有自己时刻看管好孩子，这是唯一减少危险的办法。容易发生溺水危险的几个地方：后院的蓄水池、池塘、公共的泳池、湖边、沙滩、河堤大坝、水槽、盛水桶、洗澡间等。

多浅都能导致孩子溺水

对于婴幼儿和学步儿童来说，溺水尤其容易发生，这是因为小宝宝头重脚轻，如果一头栽进水里，即便是很浅的水，他们也很难自救。所以家长必须时刻看护好宝宝，以免发生意外。因为有时就是转身离开的一分钟，意外就发生了，孩子甚至来不及呼救。

除了上面提到的常见的储水地，还有一些家长容易忽视的地方，大人可能觉得，这么点点水，怎么可能淹死人呢？但其实对孩子来说，足以致命了。比如水槽、人工水景，类似假山旁的水池、鱼池，甚至是家里宠物喝水的盆。如何确保孩子在水边安全呢？家长除了需要一刻不离地看管宝宝，同时告诉孩子水边的危险。

用水基本安全法则

1.和孩子待在一起，并且时刻视线不离开他，只要孩子靠近水源了，或者下水游泳了。千万不要掉以轻心玩手机或者离开一小会儿。家长最好能站在手够得到孩子的地方，一旦发生意外，可以及时反应并施救。

2.在水源旁边看护孩子不像在家里，孩子在院子里玩耍，你在厨房里忙活，偶尔喊两声，孩子在就好。只要在水边，你就不能忽视一刻。另外还有重要的一点，千万不要让另一个孩子来负责孩子的安全。

3.如果可能，你应该尽量教会孩子游泳和用水安全。很多孩子在4-5岁时就获得了这项技能，所以千万不要觉得孩子还小，不学无所谓。

4.急救知识对于每一个家庭成员来说都很必要。紧急情况下，知道拨打120急救电话，并且做急救措施，有时往往就能挽救回一条生命。

家庭用水安全

事实上，大多数溺水的情况都是孩子跌落到水里，尤其是院子里有池塘的，家里有储水桶的。对于小宝宝来说，可能脸盆里只要有5cm深的水就足以致亡。

家庭用水四大贴士

1.装水和储水的容器需要及时移走，确保孩子不会爬进这些地方，还有洗澡盆等等。

2.如果家里有多个孩子，给小宝宝洗完澡后，及时倒掉澡盆里的水，这样大一点的儿童不会爬进去。

3.给孩子洗澡前，把东西都准备好，以免中途落了什么再离开，哪怕一两分钟。

4.家里的鱼缸要摆在孩子接触不到的地方。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)