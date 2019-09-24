好奇心词典：试管婴儿都活不长？

不少家庭在结婚之后就积极开始备孕，大部分家庭都能顺利备孕成功，喜迎小生命。当然也有不少夫妻，努力了很久都没见成效，好在现在有高科技，有“困难”的家庭也能通过试管婴儿圆孩子梦。可是总有一些奇葩言论，比如就有说试管婴儿寿命比普通婴儿短，这也让一些试管婴儿家庭非常担心。

别听他们扯淡，人的寿命和试管无关~

试管婴儿还属于新兴技术，大家对其还有不少误解，“短命说”更是被传的神乎其神。但事实上，人的寿命和受精方式没有任何关系，只和下面这三点有关：

1.爸爸妈妈的基因情况

即便是试管婴儿，也是由精子和卵子结合形成受精卵，所以试管婴儿的健康情况和寿命长度也会受到父母基因的影响。如果父母本身身体素质很高，也没有遗传性的疾病，那么试管宝宝的身体素质也会比较高，寿命自然更长。另外在智力方面，试管婴儿也会受遗传物质的影响，这是毋庸置疑的，大家可以放心。

2.母体怀孕后的身体状况

怀孕的时候，医生会叮嘱孕妈妈们注意生活和饮食习惯，比如不能抽烟、喝酒，因为这些习惯都会影响胎宝宝的发育，严重的还可能导致畸形、早产、流产等问题。除此以外，不良的生活和饮食习惯还会影响到宝宝的智力、体质发展，所以无论是试管婴儿还是正常怀孕，孕期都要格外小心。

3.后天的生活习惯

另外除了基因和孕期母体的健康情况，孩子出生以后的生活和饮食习惯也会影响到他们的体质和寿命。如果一个人总是抽烟、喝酒、熬夜、不好好吃饭，那么再好的基因也经不起这么糟蹋，身体总有一天会垮掉的。

试管和正常宝宝有什么不同吗？

1.受精位置不同

试管婴儿是在体外完成的，精子和卵子被取出体外后，会在医生的操作下结合变成受精卵，然后就植入女性的子宫进行正常的怀孕过程；而普通婴儿则会在女性体内完成受精，所以二者受精位置是不一样的。当然无论是哪种方式，胎儿都会在母体的子宫里完成发育和生长，这一点是毋庸置疑的。

2.多胞胎概率不同

正常情况下，女性每次只会排出一颗卵子，孕育出一个宝宝，多胞胎的几率比较低。而如果是试管婴儿，那么为了保证手术成功，医生会一次移植多个胚胎到女性的子宫中，相应的怀多胞胎的概率比较高，有时候为了保证孕妇和胎儿的安全，还需要通过手术减少胎儿数量。

3.受精卵质量不同

男性每次可以排出数亿颗精子，而这些精子质量有好有差，很可能让卵子受精的精子是有缺陷的，这就导致受精卵质量偏低。而试管婴儿可以通过先进的技术，筛选出质量优良的精子，所以受精卵质量往往更高一些。通过这个也能看出，试管婴儿患遗传病的几率往往也更低一些。

准备做试管婴儿，要注意什么？

作为一种医疗助孕技术，试管婴儿有着非常严格的适应症，所以如果想要做试管婴儿，就要提前了解一下相关流程，这样才能更好地配合医生，提高手术成功率。

1.一般来说，大家要先去医生那检查并且确定适应症，排除禁忌症。随后就要详细了解试管婴儿的治疗过程、效果及费用。

2.要准备好夫妻双方的身份证、结婚证、准生证明等证件的原件和复印件。

3.接下来就会被询问病史、过敏史、体格检查及妇科检查，确认无误后才可进行手术。

4.医生就会根据身体状况，选择合适的周期使用促排卵药，等到卵泡成熟后适时取出卵子。

5.卵子受精之后，会再培养2-5天，如果没有问题那么就会在移回宫腔，如果有多余的胚胎会进行冷冻保存。

6.移植成功后14天，会检查妊娠试验，如果受孕成功那么就要进行保胎治疗，并且在一个月后再次确认妊娠情况。

Tip：对于一些不孕不育家庭来说，试管婴儿是福音，不过因为手术价格比较高、过程复杂、女性要承受很大痛苦，所以在做试管婴儿之前，全家人最好考虑清楚再做决定。

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