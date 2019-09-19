掀被子？用力晃？如此叫娃起床，小心ta变傻

相信关于孩子的起床问题，妈妈们都有很多想吐槽的，尤其是马上要进入秋冬季节，随着气温越来越低，孩子们起床越来越难。为了让孩子们能准时起床，妈妈们也是各显神通，那么这些方法对吗？会不会给孩子带来一些不利影响呢？

孩子赖床，你会选择什么方法叫他起床？

看到孩子赖床不肯起，家长们都非常心急，所以在叫起床的方式上，也比较直接：

1.大声喊叫

有些家长喜欢用声音吵醒孩子，而最直接的方式就是自己大声喊叫，从而让孩子从睡梦中醒来。最关键的是，在喊叫的同时爸爸妈妈们也不用停下手里的事情，所以也是大家最常用的方法。

2.掀被子

当孩子习惯了大人的噪音时，无论怎么大喊大叫，都能继续安睡，此时爸爸妈妈们也会升级自己的方式，比如掀被子。尤其是天气比较寒凉的秋冬季节，掀被子绝对是个大杀器，可以让孩子瞬间清醒，并且“气呼呼”地起床。

3.指责威胁

当然有些孩子对于掀被子也免疫了，即便没被子也缩在角落不肯起来，一些爸爸妈妈就开始威胁孩子了：“我数到三，再不起来看我抽不抽你？”“快起来，不然自己走路去上学！”这类威胁效果大多也比较好，孩子感到恐惧自然能起床了。

熟睡中被叫醒，被大脑伤害很大！

粗暴的喊孩子起床简单直接，而且效果大多立竿见影，但是这种粗暴的方式很可能影响到孩子的智力发展：

1.导致神经衰弱

在睡眠状态下，人体会处于非常放松的状态，大脑也会放慢节奏让自己休息休息。而如果此时被别人突然叫醒，那么大脑就会被迫从休息状态恢复到工作状态，这种强迫的方式会让大脑非常不适应，很容易导致孩子神经衰弱。

2.影响记忆力

当孩子被粗暴的喊醒之后，他们的电脑会受到记得刺激，相应的与记忆里相关的海马体也会受到影响，时间久了孩子的短期记忆力会衰退，很难记住东西，相应的学习能力也受到了影响。

3.智力受损

孩子大脑发育会受到很多因素的影响。当爸爸妈妈总是粗暴地把孩子弄醒，他们的大脑就会频繁的受到负面刺激，这不仅会影响到他们的情绪，还会影响智力的发展，落后于同龄人。

叫孩子起床，可以试试温柔的方式

粗暴的叫醒方式对孩子大脑发育不利，那么有没有什么比较温柔的方式呢？

1.提前告知

如果是有计划地早起，那么记得在前一晚告诉孩子，明天几点需要起床，如果你自己没起来妈妈就要喊你了。这样提前给孩子一个心理准备，第二天被叫醒的时候也不会太惊讶，也不容易赖床不起。

2.轻声呼唤

可以轻声呼唤孩子，比如：“宝贝要起床啦，昨天答应妈妈的哟~”“小可爱，太阳晒屁股啦，再不起来就要晒黑咯~”切记声音不能过大，更不能直接拍打甚至是掀被子。

3.打开窗帘

晚上为了让孩子睡得好，会拉上窗帘，营造良好的睡眠环境。而等到早晨想要喊孩子起床，就可以反其道而行拉开窗帘，这可以让孩子自己感觉到光线的变化，身体也会慢慢苏醒，不会突然惊醒。

4.放轻音乐

叫醒孩子的不仅是噪音，还可以是音乐。可以播放一些轻音乐，当孩子察觉到到音乐之后，就会慢慢苏醒过来。因为轻音乐比较柔和，所以孩子不会受到惊吓，对大脑也基本不会有负面刺激。

5.食物诱惑

如果宝宝是个小吃货，那么不妨做一顿丰盛的早餐。经过一夜的能量消耗，孩子大多是饥肠辘辘，当闻到饭菜的香味时，他们就会被美食诱惑而起来，这对孩子来说是非常适合的叫醒方式。

6.巧用闹钟

可以给孩子买个好看的闹钟，然后让孩子养成设置闹钟的习惯，并且告诉孩子，以后闹钟一响就要起床了，否则就就要迟到了。这种方法，不仅可以让孩子准时起床，还可以培养他们的自制力，一举两得。

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