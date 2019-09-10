能做到这三点，你的生育力就不会差！

女性生育力强弱直接影响是否能够成功孕育宝宝，那么如何判断自己的生育力呢？其实，只要你能做到以下这三点，生育力就不会差：

女性生育能力强弱看这三点

1.生活作息规律

生活节奏的加快，导致很多女性都处在亚健康状态中，生活很不规律，这就导致内分泌系统发生紊乱，生育能力也大打折扣。如果生活作息规律，那么女性生理周期也会很规律，身体会非常健康，在怀孕方面也不会出现问题。

2.月经周期规律

有些女性月经周期比较紊乱，但有些女性周期很有规律，这说明子宫很健康，可以满足受精卵着床的要求，同时月经周期规律，女性排卵也会很正常，这也能增加女性怀孕机率。

3.手脚温暖不怕寒

很多女性在来潮期间，手脚变得冰凉，同时腹部还会有疼痛感，这很可能是宫寒的表现，也会影响到女性生育力。但如果月经期间，女性手脚温暖，不怕寒冷，这说明女性生育力往往比较强。

女性如何提高生育能力？

1.做好避孕措施

如果还没有准备好做妈妈，那么在性生活时要做好避孕措施。要知道，流产会对子宫造成很大伤害，如果流产次数超过五次，那么女性以后想要怀孕就非常困难了。因此，女性朋友需要爱护自己，做好避孕措施，这样才不会影响正常的生育力。

2.寒凉食物尽量少吃

寒凉食物吃多了，很容易造成女性宫寒，对女性生育能力造成不小影响。因此，女性朋友需要对于寒凉食物要说“不”，多吃些暖宫的食物，让子宫保持健康状态。

3.保持私处卫生

女性生殖道比较复杂，稍微不注意可能就会引发细菌感染，因此，要注意个人卫生。每天清洗私处，内裤洗过后要及时晾晒，消毒杀菌。这样才能保证私处卫生，生殖系统更加健康，女性生育能力也会有所提升。

想要提升自己的生育能力，就要学会调理好身体，健康合理饮食，保持好私处卫生。时刻注意自身变化，一旦发现异常，应及时调理。

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