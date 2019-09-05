产后减肥的三大雷点，别踩！

怀孕的时候，很多准妈妈都会安慰自己，生完宝宝之后再减肥，一定可以很快瘦下来！然而现实总是啪啪啪地打脸，看着镜子里比过去胖了两圈的自己，别提有多么郁闷了！其实，想要瘦身，可以在身体基本恢复的情况下，抓住产后的黄金期，但是在这过程中，很多人都会踩进雷点，我们一起来看看：

产后减肥的三大误区

1.过度节食

节食减肥，甚至是过度节食减肥是很多心妈妈的首选，然而这种方法并不科学，不仅每天都饿得头昏眼花，连母乳都会受到影响，甚至还会阻碍身体的恢复。

2.吃药减肥

懒惰是很多人都无法打败的魔鬼，有很多新妈妈因为怕运动辛苦又不想节食，所以想通过一些捷径来瘦身，比如吃减肥药。俗话说“是药三分毒”，减肥药同样是药，别说自己的身体还没有完全恢复，即使是完全恢复，仍然处于母乳喂养期间，减肥药也会通过母乳传给宝宝，影响宝宝的健康！

3.过早使用束缚带

有很多宝妈还没出月子就立马用上了束缚带，每天都把肚子裹得紧紧的，连喘口气都难受。太早使用束缚带，只会影响准妈妈体内的血液循环，尤其是恶露未尽时就系上束腹带，会影响恶露的排出，让妈妈的身体难以恢复。

产后减肥的正确方法

控制饮食

无论什么时候减肥，控制饮食都是减肥的第一大要点。如果是一边有着要减肥的迫切心情，而另一边又无节制地大吃特吃，怎么可能会瘦下来呢？而且在怀孕和坐月子期间，妈妈们的胃容量很可能已经被撑大了。在产后，想要瘦身就必须控制好自己的饮食，把胃容量缩小。但要注意，控制并不等于节食，而是要注意食物的合理搭配，油腻类的食物要避免摄入，注重科学配比。

坚持母乳喂养

其实，坚持母乳喂养是产后瘦身的一大法宝。在母乳喂养期间，控制好营养的摄入，瘦下来是很容易的。

适当运动

此外，也要注意适当运动，每天抽出半个小时的时间，来做做瑜伽，散散步，就可以帮助身体消耗热量，有利于瘦身，此外适当运动还能让心情更愉悦哦！

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