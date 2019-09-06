孩子运动好处多又多，但这3项不宜过早进行

运动对孩子有益，不仅能增强体质，促进身高生长，还能锻炼其注意力、执行力、记忆力、生活能力等多方面。

所以作为家长，我们有必要努力培养孩子热爱运动。但一些项目不宜过早做，不然小心坑了娃。下面让我们一起来看具体内容。

孩子不宜过早做这3类运动

1. 器械运动

比如咱们生活中非常常见的哑铃、杠铃等。孩子们还小，肌群发育又不成熟，他们稚嫩的身体难以承受这些器械带来的大力量刺激，不利于生长发育。还有，在静力运动和力量练习中往往需要憋气，大人做一般没啥问题，但孩子憋气会致使胸腔内压力急剧上升，影响静脉血回流。所以不建议孩子早早进行此类运动，以免影响其心肺功能的正常发育。

2. 长时间的静力运动

进行此类运动需要拥有强大的供氧能力，但很可惜由于呼吸系统、肌肉系统、循环系统的能量代谢水平低，孩子们的供氧能力往往跟不上此类运动的消耗。如果孩子不满6岁，那么不建议其参加一次性路程长度>2000米的跑、爬山等运动。如果孩子已满6岁但不满12岁，那么>2小时的徒步也不适合参加。

3. 长时间的耐力运动

孩子肌肉不发达，长时间进行倒立、举重、扎马步等耐力运动(主要指肢体静止不动或不发生明显位置移动这类运动)，致使肌肉一直处于紧张用力状态，时间久了很可能导致肌肉劳损。

还有，这类运动会使脊柱、腰椎、胸椎等受到压迫，不利于孩子生长发育。举个栗子，从小练举重的孩子往往个头不高，其中一个非常重要的原因就是长期静力压迫，导致其软骨提前钙化，身高发育能正常就怪了。

不同年龄段孩子适合做哪些运动

1. 一般建议

孩子年龄较小，那么不妨选择游泳、柔道等对人体要求比较均衡的项目，全方位帮助孩子打好身体基础。

如果是青少年，乒乓球、羽毛球、篮球等球类运动是一个不错的选择。这类运动对精细动作要求高，不仅能锻炼孩子的耐力和爆发力，增强他的体质，还能刺激骨骼，促进长高，预防近视，让他思维敏捷。

2. 常见运动选择

* 球类运动

孩子5岁前就可以进行球类运动，处于快速生长发育期的婴幼儿也可以哦~不仅能刺激他们的视觉，锻炼其反应能力和精细动作，提高身体协调性，棒棒哒~

* 轮滑

学习轮滑，孩子年龄越小越容易学，当然有一个大前提就是已满3岁。孩子还小时，体重比较小，柔韧性又还不错，容易控制平衡。

* 游泳

孩子满3岁就可以常带他去泳池玩，培养他的兴趣。如果孩子对这项运动感兴趣，等6岁以后就可以安排有呼吸节律的游泳训练了。如果你自己亲自上阵，那么要确保孩子姿势正确，尽量少让他做憋气练习，至于游泳距离要循序渐进，200~300米即可。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)