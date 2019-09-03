孕妈产后身材大变，3个地方最明显

现如今，健身房随处可见。很多宝妈在生完孩子后，为了恢复身材，会选择去办一张健身会员卡；有的宝妈注重皮肤保养，购买昂贵的护肤品，再购置时髦的服饰，好让整个人看上去青春活力，能够完全遮住生完孩子样貌走样的缺陷。

人都是爱美的，宝妈们追求美而采用的不同方式也是可以理解，毕竟大部分年轻妈妈生完孩子还要回到工作中，和别人社交，注重外貌也是对别人的尊重。其实有经验的人看一眼就知道女性是否生过孩子，而下面提到的三个部位变化最明显。

部位一：胸部

大家都知道，女性在生产哺乳期期间，激素变动，因此被称作女性胸部的第二次发育。再加上宝宝出生，有了喂奶的需求，胸部会出现变大、变结实、下垂的情况。但宝妈不用担忧顾虑，这属于正常现象。生产结束后，宝妈体内分泌的激素会逐渐趋于正常，再加上平日里适度锻炼，相信肯定能恢复得跟原来一样好。

部位二、臀部

宝妈们臀部变宽大，是由于怀孕期间分泌了容易使韧带松弛的荷尔蒙，让各个部位变得松弛，此种荷尔蒙在顺产时帮助宝妈使骨盆松弛，这样胎儿容易分娩。

但骨盆在怀孕生产过程中容易受到压力而过度扩张，因此产后会有臀部变大变宽的情况，并且坐月子间的饮食进补，摄入了高能量的食物，运动不足，也进一步增加了脂肪，使臀部变大。

部位三、腹部

有的宝妈说“产后肚子就会慢慢消下去，不用担心”。其实不然，胎儿在宝妈肚内发育，逐渐撑大了宝妈的子宫，产后腹部也会呈现褶皱松弛，因此需要治疗锻炼来达到瘦身的效果。再加上坐月子摄取营养，缺少活动，体内脂肪囤积，腹部并不能逐步缩小。

宝妈在怀孕时期还有一点，当腹部膨大速度超过了肚皮肌肤的伸张度时，会因牵扯而断裂，容易产生妊娠纹。妊娠线容易在产后自然消失，但妊娠纹难以消掉。

宝妈产后身形发生变化是正常的。日常注意饮食合理，搭配锻炼活动，相信一定能够恢复到产前理想的状态。

爱美之心人皆有，女人怀胎十月并诞下孩子已经很不容易了，没必要因为当上母亲而被迫放弃追求美丽的权力。

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