孩子“家里霸道、在外胆小” 认清3大原因

孩子要是出现“家里霸道、在外胆小”的情况，可让家长愁坏了头。

在自家时，任性强势，稍不顺心，便大发雷霆；到了外面，胆小怯场，甚至被别的小朋友欺负。孩子出现这种双重性格，欺软怕硬，家长要格外注意了。主要由以下家庭教育三大缺陷引起的：

1.家庭溺爱

现如今，大部分家庭都是独生子女，孩子就是家里的一块宝，“捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了”。爱孩子是正常的，但绝不能溺爱孩子，一味地满足孩子的要求只会让孩子越来越放肆。孩子在家里过着衣来伸手、饭来张口的舒服生活，但外面可不像家里，事事都顺孩子心意。孩子一旦尝到了挫败失落的感觉，嚣张气焰便没了。

2.孩子社交能力弱

孩子人际交往的能力需要家长后天培养，很多家长却不以为然，忽略了这一点。家长出于对孩子外出活动的种种顾虑，或者工作繁忙没有时间，因此平常很少带孩子去公共场合参加活动。孩子缺少了与人沟通的机会，只局限于家庭的圈子中，不懂得与人沟通的技巧，容易形成孤僻的性格，不敢见世面。

3.家庭教育无原则

家庭教育对孩子的性格起到直接影响。家里常常会有这样的一幕：当面临孩子的教育问题时，一方是训斥的，另一方则是说好话的，这毫无原则可言。孩子若受到家长的斥责，很多时候会去寻求外公外婆的安慰甚至帮助；又或者父亲训斥重了些，母亲便偏护着孩子。

在孩子教育上互相唱着反调，甚至迁就孩子，会导致孩子形成不了正确的三观，并且处事上采取双重标准，欺软怕硬便是典型的例子。这样的孩子出了门，恐怕在人群中难以相处，等孩子长大，进入社会，更是在工作事业上难以有所进展。

家长要是发现了孩子出现“家中霸道、在外胆小”的情况，不要只是无所作为，埋怨孩子，一定要反思自身是否在孩子教育上出现了问题。平日里，多注意孩子的情况，不要事事迁就孩子，百依百顺。

良好的家庭氛围与教育环境对于孩子的成长是必要的，“有一说一、遵循原则”。让孩子形成正确的价值观，学会为人处世的方法。多与同龄孩子玩耍聊天，学会交际，家长空闲时也要多带孩子出去走走，参加户外活动。

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