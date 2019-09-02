产后脾气不好怎么办？教你3个技巧

很多宝爸都抱怨说，老婆生完宝宝之后像变了一个人，在性情方面已经很难和过去同日而语，一点点小事也会成为吵架的导火索，这让很多宝爸感到苦恼。那么会出现这种情况呢？该如何缓解呢？

产后宝妈的身心变化

心理上的变化

生完宝宝之后，有很多宝妈切实的感受就是心情复杂，面对眼前的小宝贝，没有经验的宝妈往往不知所措，很担心在照顾宝宝方面出现什么差池。再加上新成员的到来，家庭成员把关注的焦点都集中在了宝宝的身上，让产妇感觉自己不被关注。这一系列的变化让宝妈很难在短时间内适应，所以会导致一些反常的现象出现。

身体上的变化

孕期宝妈体内的雌性激素开始出现剧烈的变化，而这种激素会促使宝妈的情感更加感性，激发起母爱。在生完宝宝之后，身体会逐渐恢复，这时候激素水平也慢慢恢复恢复到从前的正常水平。激素的急剧下降会导致产后新妈妈就像过山车一样阴晴不定，当激素水平趋于稳定之后，宝妈的心情就会恢复到之前的状态。

产后暴脾气到底该怎样改善？

尽快适应角色的转变

从一个无忧无虑的女孩子突然变成了一个宝宝的母亲，在心理上其实本身就很难让一些年轻的女性接受，再加上照顾宝宝的辛苦，更让她们体会到了生活的艰辛。建议新妈妈要和宝宝多接触，把母子之间的感情培养好，让自己更快适应一个母亲的角色。

保证充足的睡眠

产后激素影响、照顾宝宝等等方方面面的原因，都会影响新妈妈的睡眠问题，整个人的精神都会不如从前，而精神状态差直接关系到一个人的脾气，不利于产后妈妈的身体恢复。产后女性一定要注意多休息，让自己拥有更多的睡眠时间，在照顾宝宝方面应该多让其他的家庭成员的替代，只有休息好，宝妈才会心情好。

在产后的变化确实是有内而外的，从心里到身体完全修整好，可能还需要一段时间。所以宝爸在这段特殊的时间里，应该给妻子更多的关爱和理解。

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