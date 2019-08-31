想做一个精致妈妈，就要学会这几点

说起妈妈这个身份，那真是世界上最无私的存在。从孩子呱呱坠地的那一刻起，几乎每个妈妈都倾其所有，尽自己所能给孩子提供更好的生活。

然而在这种观念的背后，导致了很多全职妈妈在“富养”孩子的同时，往往忽略了自己和家人的生活品质。好在新时代的职场妈妈，早已摆脱了传统的育儿理念。在结束了一天的工作之后，可以很好地在孩子和生活中找到平衡——既能出色带娃，又能精致生活。

职场妈妈平衡术之精致育儿

一个追求高品质生活的妈妈，自然也要精致育儿。不管是在喂养还是早教方面，选用母婴用品时一定要注重品质和舒适感，力求给他们更自然健康的好生活。

1.提供天然好营养

毫无疑问，营养丰富的母乳是最适合宝宝的天然口粮。不但可以根据宝宝不同阶段的成长需求，提供不同的营养成分。而且还因为含有大量抗体因子，对宝宝有强身健体的作用。

对于职场妈妈来说，虽然产假已经结束，但给宝宝的爱绝不少一分。为了让宝宝在自己乳汁的喂养下健康成长，势必坚持将母乳进行到底。建议在上班之前先让宝宝熟悉奶瓶，然后准备一套智能吸乳器，这样职场妈妈也能坚持母乳喂养。

当然，如果妈妈的分泌的母乳越来越少，或者宝宝已经到了断奶的时间，完全可以选择接近于母乳营养的配方奶粉来替代。

听说对于如何给宝宝选奶粉的问题，很多新手妈妈都无从下手，总担心宝宝会出现便便不正常、或屁多肚胀等情况。其实，想要摆脱奶粉喂养给宝宝带来的这些“小敏感”，选择亲和人体的配方奶粉就能解决问题了。

2.追求高质量的早教方式

每一个能在工作中如鱼得水的职场辣妈，大都对孩子的早教观念也见解独到。虽然白天无法时刻陪伴宝宝，但一定会在下班或节假日尽享亲子好时光。

不过想要孩子赢在起跑线上，只有赶潮流的早教观点是不够的。就像打游戏需要好的配置一样，合理的早教产品也成为家庭早教不缺少的工具，比如早教机。要知道现在的早教机，可不单单是用来哄孩子的玩具，还可以全面提高孩子的学习能力，挖掘潜能和开发智力。

职场妈妈平衡术之精致生活

自从有了孩子，妈妈们几乎把所有精力都放在了宝宝身上。不过，这些妈妈虽然都做到了精致育儿，却很难有自己的精致生活。

事实上，只有追求高品质生活的妈妈，才能给孩子树立好的榜样作用，让他们在生活中学会自信、自律和自强。因为懂得精致生活的妈妈，也努力提高自己的衣、食、住、行等品味，并做好身体和肌肤护理。这些看似平常的举动会潜移默化地影响孩子，给他们带来积极健康的生活状态。

一说到产后不注重自身形象，很多妈妈总是极力反驳。表示自己并非无心打扮，而是把精致的生活留给了宝宝。其实只有妈妈和孩子一起精致，才能真正享受高品质生活。

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