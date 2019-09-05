你是娶媳妇还是聘保姆？中国婆婆真该反省了！

前两天听到小区里一婆婆在教育媳妇：“从古至今都是男主外女主内，怎么到你这就不行了？想我当年……”正在看刷电视剧的我，听到这句话忍不住吐槽一句：阿姨啊，大清早就亡了~

去年过年的时候，闺蜜第一次上门见前男友（对，就是前男友）的家长。初到男朋友家，他的父母非常热情，一桌子菜也是色香味俱全，看得出来他的父母对闺蜜非常喜欢，而闺蜜对他的父母也非常满意，如果没有饭后的谈话，说不定就安排订婚了。

吃完饭后，一家人吃饱喝足，闺蜜自然要帮忙洗洗碗，前男友的妈妈顺势跟进了厨房，两人边洗碗边谈话，只不过谈着谈着，闺蜜发现聊天的内容有点变味了：

“我儿子从小到大都没洗过碗，都是我来洗的。”

“我儿子不喜欢别人管他，我们家都支持他任何事情。”

“我儿子睡眠不太好，晚上不能有动静，被吵醒了会发脾气。”

……

一开始闺蜜就当是未来婆婆的吐槽，慢慢的她发现这是在提醒自己：我家儿子十指不沾阳春水，家务活什么的以后你都要干。而且什么事情都要顺着他，以免他生气。

谈话间碗洗完了，这个未来婆婆对闺蜜是赞不绝口，直夸儿子眼光好（难道不是媳妇好吗）。可是闺蜜心却越来越凉，她发现现在的温馨都是假象，未来自己可能会变成男友的另一个妈妈。

在随后的日子里，闺蜜发现前男友真的是家里的宝宝，什么事情都不做，还总是挑三拣四的。于是年后闺蜜选了一个良辰吉日，把这个前男友给甩了，因为她希望自己未来是一个妻子，而不是一个保姆或者老妈子。

记得有一期《少年说》，一位叫余福钰小姑娘，她的妈妈一直教育她：女孩子就要多学做家务。于是家里的家务基本上都是她在做，每天结束了繁重的学习任务，还要洗碗、扫地、洗衣服等等。

她想偷个懒的时候，妈妈都会对她说：“你以后嫁人了，难道还要你的老公帮你做家务么？”听到这句话，台下一阵惊呼，女主持人也非常不解：“为什么老公就不能做家务了？”

小姑娘还表示，最近妈妈又要她学习做饭，但是她并不想学，于是妈妈用同样的话教育她：“你以后嫁人了，难道还要让你老公帮你做饭么？”然而面对女儿的控诉，妈妈没有作出回应，从表情来看似乎很不赞同女儿的话。

《少年说》的男主持人最后也给出了自己的观点：余福钰说出了中国最需要的呼声。让孩子做家务是好事，但不应该分男女，学做家务只是为了未来孩子能独立，而不是为了取悦另一伴。在家里生活中，没有谁应该做家务。

家从来不是一个人的，家务应该是全家人相互配合来完成，这样不仅可以拥有良好的生活环境，还能让家庭关系更加紧密。所以做父母的完全没必要因为家务分工，而和媳妇起矛盾。

想起以前听过的一个故事，说的是有个婆婆和邻居抱怨，说自己的儿媳妇太懒，双休日都要到中午才起来，还总是指挥他儿子干这干那。总的来说，在这个婆婆眼里，这个媳妇懒的不行。

邻居听到她的抱怨，没做回应，而是问道：“上次听你说，你女儿嫁的不错啊，小日子过得很舒服。”谈及自己的女儿，这位婆婆立马笑了起来：“对呀，女婿真的没话说，每天做饭洗衣服，把我女儿伺候的我都羡慕了……”

邻居打断了她的话：“你的儿媳妇似乎和你女儿过得一样的日子啊~”这位婆婆一下子愣住了，一时接不上话了。

其实人都是双标的，喜欢的人做什么都喜欢，讨厌的人做什么都看不惯。于是对待儿媳，很多婆婆都带上了挑剔的眼镜，一切都是高标准高要求，看到儿子做点事情就心疼的不行，而女儿在别人家什么事都不做都为她高兴。

想要家庭和睦，就想办法把媳妇当女儿看待，不仅不要对她指手画脚，还要多督促儿子做做家务。媳妇让儿子做任何事情，也不要随便插手，毕竟这都是人家夫妻两的事情。

下次在碰到有人说“我儿子从没洗过碗……”，咱们可以笑着说：“这么巧啊，我也是~”

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