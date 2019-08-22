孕妈营养怎么补？遵循3原则你和BB都受益

怀孕后，准妈妈不仅要给自己补充营养，还要给肚子里的宝宝输入营养，因此营养补充就成了一门非常关键的“必修课”。

很多准妈妈认为，营养补充自然是多多益善，多吃准没错。其实不然，合理的补充营养，才能让妈妈和宝宝更健康~下面就给准妈妈们介绍一下孕期营养补充的几个原则：

原则一：不同孕周，营养补充有不同

准妈妈在怀孕过程中，不同阶段对营养的需求量也各不相同，例如在孕早期，胎宝宝对锌和铁等微量元素的需求量较大；到了孕中期，宝宝生长迅速，骨骼、牙齿和大脑开始形成和发育，这个时期就需要大量的钙和维生素；孕晚期，是宝宝飞速生长的阶段，对于能量的需要更高一些，准妈妈要重视脂肪和蛋白质的补充。

因此，准妈妈们补充营养时，应根据不同时期有所侧重，这样才更有利于宝宝的生长发育。

原则二：荤素合理搭配

怀孕后，很多准妈妈就开始大补特补，体重也蹭蹭上涨，体重增涨太多，不仅会导致身材走样，还会引发一些慢性疾病或是巨大儿的产生，严重影响妈妈和宝宝的健康。

因此，准妈妈们在补充营养的同时，还要注重饮食的合理搭配，做到水果、蔬菜、肉类都有所摄入，保证孕期营养均衡的同时，不会营养过剩。例如，准妈妈们平时总是特别容易饿，如正餐后又有饥饿感，不妨可以吃点含糖量较低的水果，不仅有饱腹感，还可以补充维生素。

原则三：一日三餐营养搭配

怀孕后，准妈妈需要摄入足够的营养保证宝宝的生长发育，大约要比平时增加10~20%的食物摄入量。因此，一日三餐的搭配也是非常重要的。

早餐是一天的开始，想要一整天都保持最佳的状态，早餐应保证充足营养。富含纤维的全麦食物搭配高质量的蛋白类食物，是准妈妈理想的早餐选择。中餐和晚餐则建议准妈妈们不要吃太饱，如进食过多，容易引起胀气，影响胎宝宝的健康，准妈妈可采用少食多餐的原则。

孕期营养补充固然很重要，但也不能盲目补充，准妈妈不仅要吃好，还要吃对，做到营养均衡不过量。准妈妈吃对了，胎宝宝才能健康成长！

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