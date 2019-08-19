小孩发烧怎么退烧最快物理降温？这几个窍门赶紧收好！

小孩发烧了，通常我们要先确定孩子发烧的类型，然后对症治疗。但无论是哪种类型，在护理时几乎都会用到物理降温法。今天育姐就来说一说小孩发烧怎么退烧最快物理降温，大家快来学习一下。



1.温水浴

洗澡水的温度比孩子的体温低三四度，每次让他洗5-10分钟。很多父母认为，孩子发烧期间不能洗澡，其实让孩子洗温水澡有助于降温退烧。

2.温水擦浴

用温水毛巾在孩子全身擦拭，每次时间在10分钟以上，水温控制在32℃-34℃之间。大家在擦拭时，要重点关注颈部、腋窝、肘部、腹股沟等皮肤有褶皱的地方。

3.适当减少衣物

对于发烧的小宝宝，可以适当解开孩子衣服，让其待在阴凉处，体温就逐渐降低。但如果孩子发烧时伴有寒战、怕冷等症状，就不能用这种方法。

4.多喝温开水、果汁、蔬菜汁

多喝水是非常有效、实用的降温方法，并且适合所有发烧类型的孩子使用。有一点请注意，不要给孩子喝冷水，因为孩子发烧时常伴有咳嗽和肠胃道症状，喝冷水会使这些不适变得更严重。建议大家给孩子喝温开水、水果汁、青菜汁等来补充水分。

5.使用退热贴

退热贴的优点是降温快速、退烧安全、高烧应急、保护大脑等。孩子发烧时，可在他的前额贴上一个退热贴，这样能让孩子感觉舒适一些。

小孩发烧怎么退烧最快物理降温？以上这些方法相当管用。最后提醒大家，孩子发烧如果病情严重，请及时送去医院治疗，以免延误病情。

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