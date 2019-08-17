高龄产妇坐月子，这五点请务必留意！

相比其他产妇来说，高龄妈妈产后更容易出现不良反应，因此为了让身体得到更好的康复，高龄产妇要注意以下几点：

1.不碰冷水

坐月子期间，新妈咪不要接触任何寒凉的东西，洗衣服或是洗手建议使用温水。因为冷水容易刺激神经，引发不适。对于腰部、头部等区域要特别注意保暖，不要让冷风吹到这些部位，另外月子期间还要注意足部的保暖。

2.避免产后抑郁

高龄产妇也很容易出现产后抑郁的情况，建议家人要及时关注产妇心理变化，多多沟通，排解负面情绪。新妈咪也要学会自我排解，保持心情愉快，这有利于产后身体恢复。

3.注意休息

为了日后身体健康，新妈咪要注意多休息，重活累活少干，保持室内空气流通。

需要提醒一下，剖腹产后的六小时女性卧床休息时要经常翻身，这更有利于体内恶露排出，减少伤口感染。24小时之后可以下地活动，根据身体情况散步。有些女性因为伤口疼痛就躺在床上，不愿下床走动，时间久了体内血液不通畅，这就容易导致血栓，盆腔供血出现障碍，对身体恢复非常不利。

4.保证营养均衡

分娩是件消耗体力的活，需要时间恢复。这期间，大鱼大肉要少吃，保证营养均衡即可，而诸如鸡蛋、牛奶富含蛋白质则要适当吃一些，对身体恢复有利。

5.预防产后疾病

如果出现子宫脱垂、小便失禁等情况，需要及时就诊。在家也可以适当做些有氧运动或是保健操以促进身体恢复。

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