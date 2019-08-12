原来《哪吒》不是给孩子看的，而是给父母的教育片！

相信这两天大家都被《哪吒》刷爆屏了，从不被看好到好评如潮，这个烟熏妆小子只用了几天时间，首日票房冠军、单日票房新纪录、豆瓣评分8.8分，如此傲人成绩就连外国人都不住咋舌。

礼拜天的时候，我带着娃刷了遍，看完之后感觉这部动画不仅仅是给孩子看的娱乐片，还是给家长们看的教育片。

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这版太乙真人，完全没有所谓的仙风道骨，坐骑是只会飞的猪（说好的仙鹤呢？），自己也胖成了球，爱喝酒、爱睡觉，大脑还经常缺根弦，关键时刻还掉线。于是在哪吒出生之时，被同门申公豹钻了空子，让哪吒一出生融合魔珠，变成了问题小孩。

所以这个哪吒不同于传统的三好宝宝，烟熏妆、鲨鱼牙，一有机会就逃出家门，把整个陈塘关都闹得鸡飞狗跳。而另一边龙王三太子敖丙的灵珠，天生有灵珠加身，颜值高武功好，简直就是全村人的希望。

不过很明显，主角是哪吒，他最后肯定会站在正义的一方，而处在对面的敖丙必然是邪恶的一方，那么“问题boy”是怎么成为盖世英雄，而人善心美的敖丙又是怎么黑化的呢？

很简单，他们有完全不一样的父母~

哪吒的的父母是典型好人，整日降妖除魔、扫黑除恶，深受百姓的拥护，对孩子也是没话说。然而好人不一定有好报，哪吒一出生就魔性大发，把整个李府烧了个遍，百姓们更是要求李靖以大局为重，为军民做表率。

不过这一版的李靖并没有大义灭亲，在面对孩子的魔性大发，妈妈殷夫人选择用母爱感化，而爸爸则向大家立誓一定会管教好哪吒，不让其出家门半步，如果闹出问题不惜豁出性命还大家公道。

在得知哪吒只能活到三岁，李靖当即决定求天尊解咒，甚至不惜以命换命。后来在得知无法解救，殷夫人表示哪怕只有三年寿命也要他快乐度过，并且决定放下工作（拼命工作其实也是为哪吒积德），全身心陪他游山玩水。

太乙真人虽然做事有些不靠谱，但是大大咧咧的性格反倒更加平易近人，面对哪吒的胡闹他都是极力包容，裤裆被点燃也是一笑了之。如此完美的师傅和父母，哪吒歪草被吹到了正道上也是理所应当。

再来说说龙王三太子敖丙，动画片里敖丙是从龙王口中吐出来的一颗龙蛋（这个设定很神奇），并没有妈妈出现，所以说是个典型的单亲家庭。龙族长困苦沼，他把升天的希望全部压在了敖丙身上。

因为拥有灵珠，敖丙妥妥就是传说中的“别人家的孩子”，颜值高、声音苏、会武功、懂礼貌……集万千优点于一身。但是因为父亲龙王的怨念，敖丙不得不背负整个家族的荣耀，再加上申公豹在旁边扇耳边风，敖丙在后半程，直接黑化，为了家族不管朋友、百姓。好好一个苗子，就被父亲和师傅染黑。

有人说敖丙的黑化得太突然了，但其实仔细想想，这一切都是必然的。从小就在父亲和师傅要求下背上光宗耀祖的包袱，如果没有灵珠加持，可能早就黑化了。

影片最后自然是“我命由我不由天”的老套路，但是仔细想想，这其实是原生家庭的真实写照。

记得在《都挺好》里，苏明玉从小生活在重男轻女的家庭里，不仅得不到还父母的关心，还处处不受待见，这也是她成年后下定决心与原生家庭割裂的的主要原因。所幸最后她遇到了贵人，也成功走出了原生家庭的阴影。

原生家庭对一个人影响有多大？有些人一辈子活在原生家庭的阴影中。《欢乐颂》中的樊胜美，一开始大家发现她就是个拜金女孩，是个不折不扣的捞女，可是随着剧情的发展，大家发现她的一切都是原生家庭所赐，说到底还是个非常可怜的女孩。

再回到《哪吒》，影片中哪吒冲着敖丙大骂：“我一个魔珠都活的像个人样，你一个灵珠怎么活的这么怂？”其实仔细想想，如果李靖夫妇没有给予他足够的关怀，他可能真的是个长不大的熊孩子，甚至可能在刚出生的时候，就被太乙真人一拂尘毁掉了。而敖丙如果有个鼓励孩子打破命运束缚的龙王父亲，拥有灵珠这个先天条件，他必然会比哪吒更加优秀和出众。

基因和出生永远不是重点，如何教育和抚养，才是孩子是否成才的关键：

1.要给与孩子充足的爱

性格火爆，斩妖除魔的殷夫人对待哪吒永远是那么温柔，再忙也要挤出时间陪哪吒玩耍，给他做好吃的。对哪吒非常严厉的李靖，内心却一直深爱着他，说少做多的他总是默默支持孩子，甚至在最后关头，愿意用自己的性命去换哪吒。也因为这样，哪吒才会对父母心生感激，并且在最后关头幡然醒悟。

2.要学会认可孩子

每个孩子都希望被认可，哪怕是熊孩子哪吒，也希望自己是个杀妖诛魔、保护百姓的正义人士。明明救了小女孩却被大家误解为绑架小女孩，看到这一段的时候，眼泪绷不住的往下流；当得知大家接纳自己的时候，哪吒的欣喜欲狂的样子着实让人心疼。所以当遇到问题的时候，要学会认可和尊重孩子，及时伸手拉一把就能阻止他们滑下深渊，成为自己心中的英雄。

3.培养责任和担当

李靖从一开始就没告诉哪吒真相，反而告诉他是灵珠转世，将来可以拯救苍生。正是因为着善意的谎言，成为了哪吒改邪归正的重要因素。孩子成长道路上，父母要多让孩子体验责任与担当，比如让孩子做家里的“小管家”，这种放手会让孩子学会支配时间和金钱，培养独立能力的同时，还会体验父母的辛苦。

4.鼓励孩子认识朋友

除了父母和老师，朋友也是孩子成长道路上很重要的伴侣。哪吒第一次被小女孩邀请踢毽子，是整部影片中最开心的时候；而真正拥有第一个朋友敖丙时，他明显开心了起来，并且还送上请柬邀请敖丙来自己的生日party。孩子虽小，也需要自己的社交，朋友的信任、鼓励、分享是他们成长不可缺少的部分。

这个世界上没有坏孩子，只有不会爱的父母，只要你愿意陪伴和引导，恶魔也能开出向善之花~

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