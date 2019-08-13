孩子上学前，你得教会Ta四项技能！

孩子长大了，需要学会一定的自理能力，比如洗手、穿衣服、使用餐具等等。这些日常任务是我们成年人通常认为理所当然的事情，但对于孩子来说，是需要家长教导和练习的事。下面，我们就来看看上小学前，你得教会孩子的四个技能：

1.穿脱衣服

虽然一开始穿衣服和脱衣服看起来很棘手，但这并不需要太多的协调，而是需要耐心。

关键是让孩子经常练习，给他穿上好穿的衣服，也就是说刚开始的时候，最好避免孩子使用纽扣、拉链和皮带之类的东西，并在他开始掌握这些东西时加以介绍。

2.学会使用餐具

孩子应该有足够的机智来使用筷子和勺子，如果孩子还在用手吃饭，给他一把筷子或勺子，并告诉他希望用这些来代替。如果孩子有困难，请帮助他。当他学会使用餐具时，就要开始学习基本的餐桌礼仪，比如不要玩食物。

3.刷牙

虽然让孩子学会刷牙并不难，但至少在他6岁之前可能都需要你的帮助。将计时器设置为两分钟，让孩子在两分钟内完成刷牙任务。

4.整理家务

孩子可以在家里做很多简单的家务，不仅能帮你一把，还能增加其独立性，给他一种成就感。孩子完全可以清理玩具，帮助清扫地板，还可以帮助喂养宠物或整理床铺。要记住的重要一点是，在开始的时候，你的孩子的工作得并不完美，但这是他们付出的努力，所以请记得表扬哦~

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