这么跟孩子“开玩笑”，后果比你想象的要严重多了

不知道大家有没有看过这样的短视频，身着医生白大褂或者警服的人对着镜头，一脸严肃地恐吓孩子，有的甚至还带着针筒等道具。

有装扮成护士的，举着粗粗的针筒说：“不听爸爸妈妈话的坏小孩，都给我带来医院！”

有假扮警察的，凶凶地盯着镜头，狠狠说道：“哪个小孩晚上不好好睡觉，我就去你家抓你！”

在某平台上，这类型的短视频非常受欢迎，有不少用户留言说，给自己的孩子看了，亲测十分有效。当然，也有一部分用户表达了自己的担忧和反对。

讲真，这些短视频的播放量着实令人吃惊，都9012年了，居然还有人在用这种方式教育孩子。面对那些质疑者，甚至还有家长说出了“不过是和孩子开个玩笑而已”这样的糊涂话！

这也恰恰证明了，在我们的生活中，不乏这样喜欢和孩子开玩笑、用开玩笑的方式“教育”孩子的大人，“中国式逗娃”的行为仍然随处可见。

因为一句玩笑话，5岁女孩摔死自己弟弟

就在6月，发生了一起家庭悲剧。一位5岁的小女孩，趁着其他人没有注意的时候，将还在襁褓中的亲生弟弟扔下了5楼阳台，不治身亡。

是什么原因让小女孩对自己弟弟痛下毒手呢，父母的偏心吗，弟弟的哭闹吗？都不是，究其原因，只是邻居一句自以为是玩笑话的“你爸爸妈妈不爱你了，他们只喜欢你弟弟。”

孩子是没有判断力的，他们难以分清玩笑话和真话的区别，别人对他们说的话，他们都会信以为真。想要“夺回”爸爸妈妈的小女孩，最终选择了让弟弟消失，在她的潜意识里，只有弟弟不在了，爸爸妈妈才会重新爱自己。

我们难以想象这样的悲剧对这个家庭带来的打击有多沉重，且不说父母失去年幼孩子的悲痛欲绝，这名5岁的小女孩长大后，如果知道了因为自己的荒唐想法害死了那么年幼的手足，该是如何的后悔自责、心痛不已！

“玩笑话”导致的悲剧从未停止

因为“玩笑话”而付出生命代价的例子并不少见。

2014年，济南一名男孩在家中开煤气自杀，起因是邻居开玩笑说他“你不是你爸妈亲生的，是被抱养的”；

2015年，武汉一名女孩将自己两个月大的弟弟从八楼窗口扔了下去，导致孩子当场死亡，起因是邻居开玩笑逗她“你爸妈有了小弟弟，就不要你了”。

在这些例子里，大人们并非是出自恶意才说这样的话，纯粹是出于逗孩子的心理，而这些导致了悲剧发生的玩笑话，也往往是我们非常熟悉的：

“你妈妈不要你了。”

“你不是你爸妈亲生的，是捡回来（被抱养）的。”

“等你有了弟弟妹妹，你爸爸妈妈就不要你了。”

“你看你妹妹多可爱，你长得这么难看，你爸爸妈妈一定不喜欢你了。”

生活中我们是不是经常会听到这样的话？当你提醒他们时，他们还会特别不在意的表示“逗小孩嘛，你那么较真干什么，等小孩长大就知道是假的了啊！”

可是，难道这些孩子的生命还不足以警醒我们吗？孩子是没有分辨能力的，他们会相信大人说的所有话，那些大人认为无所谓的好笑的“玩笑话”，对孩子造成的伤害是无法估量的，他们在内心承受着煎熬，饱尝痛苦，最终甚至会造成无法挽回的悲剧。

请停止对孩子说这些“玩笑话”！

“玩笑话”对孩子的伤害有多严重

令人无奈的是，就像文章开头提到的那些家长一样，生活中不乏这样喜欢自己跟孩子开玩笑的家长，认为跟孩子说些“玩笑话”毫无关系。例如这则新闻中的家长：

当这名12岁的女孩决定自己一个人去孤儿院的那一刻，她该是多么的孤独和无助啊！想要引起更多的人警觉，我们就必须严肃清楚地告诉他们，除了可能导致的致命后果外，对孩子说这些“玩笑话”究竟还会造成哪些伤害。

1.影响孩子的自我认知

孩子对自己的认知，很大程度上是依赖于外界对自己的评价。如果大人总开玩笑说孩子长得丑、笨，那么在孩子的内心，就会慢慢认为自己真的是丑陋的、愚笨的，从而丧失自信心。

2.让孩子对世界产生困惑

孩子分不清大人说的真话与玩笑话，如果在生活中经常被大人开玩笑，就会造成孩子对世界产生困惑。例如今天有人开玩笑说孩子是被捡来的，明天又改口说是抱养的，后一天又说孩子是充话费送的，就会让孩子产生困惑自己到底是怎么来的。

3.影响孩子的性格和行为

生活中有很多人喜欢拿零食逗孩子打人，“你去踢一下你爸爸，我给你糖吃”，这样的“玩笑话”听多了，踢的次数多了，孩子日常生活中也会变得越来越暴力，稍不顺心就拳打脚踢，对以后的人生也会产生一定的影响。

4.让孩子失去安全感

无论是“妈妈不要你了”，还是“让警察叔叔来抓你走”，都会让孩子产生恐惧的心理，害怕自己被抛弃，从而失去安全感，造成心理问题，十分不利于孩子的健康成长。

5.伤害孩子的自尊

在一些大人眼里，孩子是没有自尊的，所以可以被拿来随意开玩笑，但是苏联教育家苏霍姆林斯基说：“儿童的尊严是人类心灵里最敏感的角落，保护儿童的自尊心就是保护儿童的潜在力量。”孩子是稚嫩的，也是容易受伤的，在对孩子说“玩笑话”之前，请先考虑会不会伤害到孩子敏感的自尊。

别再说“不过是和孩子开个玩笑而已”，随意和孩子说这些“玩笑话”所带来的严重后果，是你所无法挽回和补偿的。

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