如何帮孩子开发大脑？记住这8条

人类的大脑有无限开发的可能，很多父母都注重对孩子智力发育的培养，其实，大家不妨可以试试下面这几种方法。

1.让孩子发挥想象

神话故事有很多，比如牛郎织女、嫦娥奔月，很多父母爱跟孩子说故事，其实父母可以在跟孩子说这些故事时适当引导孩子发挥想象，鼓励孩子用自己的话描述所理解的神话故事。

2.让孩子多用左边肢体语言

想要开发孩子的右脑，家长在平时可以多让孩子用左边肢体，比如多用左手、左腿活动等等。

3.多让孩子”探险”

孩子好奇心重，对外界充满好奇。他们喜欢”探险”。这对右脑开发也是非常有好处的。因此，在安全情况下，家长可以鼓励孩子去”探险”。

4.让孩子做家务

父母在平时可以让孩子做些力所能及的家务，比如让孩子整理自己的房间，跟孩子一起收拾家里，一开始，孩子可能做得不好，父母多教几遍，孩子自然也就会了。

5.学习才艺

在平时家长可以观察孩子有什么兴趣爱好，发现以后不妨积极培养，这不仅能陶冶情操还能开发右脑，让孩子掌握更多才艺。

6.记忆图片

等到孩子长到一定年龄，家长就可以跟孩子玩记忆图片的游戏，一开始可以给孩子一张图片让孩子说出名字，等到后面增加图片，让孩子找出图片的不同。这能很好地开发孩子的大脑。

7.配对游戏

这个游戏在孩子1岁的时候就可以玩耍了。父母把卡片放在孩子面前，让孩子找出相同卡片，但孩子说错时，父母及时纠正，指出卡片上面的不同。

8.用小猜大

在孩子面前摆上各种动物卡片，等到他们熟悉之后，用手捂住卡片，留下一点，让孩子猜猜是什么动物。这也能很好地开发大脑。

开发智力时间最好是在3-6岁之间。，父母在平时可以多跟孩子玩上面几个游戏，这不仅能开发孩子智力，同时还能升孩注意力，你会发现孩子越来越聪明。

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