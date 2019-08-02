好奇心词典：冰淇淋对脾胃不好，不能给宝宝吃？

前些日子，孩子嚷嚷着要吃冰淇淋，于是就买了一盒八喜放家里。没想到婆婆当天下午来家里帮忙，看到了冰淇淋就开启了说教模式：冰淇淋伤脾胃！吃了拉肚子！给宝宝吃就是害了他！然后还给我看了这么一段话↓↓↓

虽然表面看起来，这个很有道理，0℃的冰水进入37℃额胃，会造成很大的负担。但事实上，食物经过口腔、食道的时候，温度一直在提升，等到进入胃部的时候，早已不是0℃了。

至于所谓的调用肾的元气加热食物的说法，更是差点让我笑出了声。

举个简单的例子，我们平常吃正餐、喝热水的时候，温度很可能是超过37℃的，那么这些多余的热量会不会转为元气储存在肾里？这样子是不是多喝热水，就可以肾气满满了呢？

肾表示，心好累~

我们人是恒温动物，无论是偏冷or偏热的食物，都不会导致体温大幅变化，体内脏器也不会受到影响。所以说吃冷食并不会对脾胃带来多少伤害，唯一可能的影响就是对食道有一些刺激（别拿食道刺激跟我说事，热烫的食物对食道刺激更大，还能导致食道癌，而冷冰不会）。

我家孩子就不喜欢喝热水，基本上都是喝常温的，冬天的常温和冰水也没什么区别，夏天牛奶从冰箱拿出来也是直接喝，但是从来没有因此拉肚子。对此也有妈妈反驳：有很多宝宝吃完冰淇淋后，很大概率拉肚子。

其实这部分孩子，很可能是乳糖不耐受，这种人一喝牛奶就会腹泻，不少冰淇淋都含有全脂牛奶。此外也有一些冰淇淋可能被细菌污染了，宝宝吃了自然容易拉肚子了（前些日子，一些网红雪糕就菌落超标）。

所以说，我们不能把冰淇淋妖魔化，虽然他并不是什么健康的食物，但是也不能过分夸大或歪曲事实搞的人心惶惶，甚至引发一些家庭纠纷。当然冰淇淋作为一种高糖高脂肪的零食，自然不能当主食吃，满足宝宝的需求时，也要注意方法。

几岁可以吃冰淇淋？

不到一岁不能吃，而之所以不能吃，不因为温度太低，而是因为这么大的孩子很难消化全脂牛奶和奶油，而这两种是冰淇淋的主要成分。如果硬要给这么大的孩子吃冰淇淋，那么不仅容易出现过敏问题，还可能导致胀气、胃绞痛。

此外，市面上的冰淇淋大多含有防腐剂、色素、糖等添加剂，这些对于不足一岁的宝宝来说，都是不好的选择。有些还含有花生、坚果等致敏物，很容易导致过敏问题。

所以说不足一岁的宝宝，就不要给他吃冰淇淋了，而且这么大的宝宝大多不会主动要求吃。一岁以后则可以适当吃，建议妈妈们不要主动提供，但是也不能刻意禁止，因为越是得不到就越有诱惑力，一直不给孩子吃，他们反而更想吃。

该购买哪种冰淇淋？

1.尽量选择正规品牌

这里建议妈妈们选择正规品牌，比如伊利、蒙牛、八喜、哈根达斯等等，因为正规厂商的冰淇淋都会严格按照要求，进行巴氏杀菌消毒。与之相反的则是路边冰淇淋车，这类冰淇淋很可能没有经过巴氏杀菌，加上机器没有定期消毒，宝宝食用很可能因此出现感染问题。

2.学会查看配料表

选购冰淇淋的时候，尽量选择配料表比较短的，因为配料表越长就表示添加的东西越多；此外还尽量避免选择有巧克力涂层的、颜色过于鲜艳的，它们同样不适合宝宝。此外就要关注一下宝宝的过敏史，看看配料表中是否有花生、坚果等。

3.看生产日期和形态

冰淇淋也是有保质期的，尽量选择刚生产出来的冰淇淋，如果有融化再冻住的痕迹，那么也不要给宝宝买。这是因为有融化痕迹就表示冰淇淋没有一直处于冷冻状态，很可能滋生细菌，产品质量得不到保证。平常如果买了大桶冰淇淋，每次吃的时候不要一大桶拿出来吃，而是吃多少挖出来多少，确保剩下的冰淇淋一直处于冷冻状态。

4.尝试自己做冰淇淋

家里有条件的可以自己做冰淇淋，方法也很简单，酸奶+水果放冰箱冻起来即可。不过因为没有经过杀菌处理，所以自制冰淇淋最好随做随吃，不要长久存放。

给宝宝吃多少比较合适？

全脂牛奶营养也比较丰富，所以优质冰淇淋其实也能给宝宝补充一些营养，不过因为冰淇淋含有大量的糖和脂肪，宝宝吃太多很可能出现蛀牙或者肥胖问题，总体利大于弊，所以原则上是越少越好。那么我们该如何控制孩子的食用量呢？

首先是尽量别让孩子看到，小孩子的忘性很大，只要不让他们看到冰淇淋，就很难想起来。所以家里的冰淇淋一定要藏在冰箱深处，别让孩子轻易看到。外出游玩的时候，也尽量绕着冰淇淋店走。

其次就是购买小包装的，在孩子的世界里，从来没有吃一半的情况，所以给他们准备的冰淇淋，千万不要买大桶装的，而是购买小包装的，三两口吃完，既满足了他们的需求，也避免一次食用过多。

最后就是要和孩子提前约定，比如热的时候才能吃一次，然后在天气真正热的时候，就给他们吃一根，只要每次都按约定提供，那么孩子大多不会无理取闹，甚至某天还会告诉你，今天不热就不吃了。

没必要总是谈冰淇淋就色变，炎炎夏日，只要不过量，给孩子一些丰富的体验何乐而不为呢？

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