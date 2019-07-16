预产期在秋天的麻麻注意了，快来看看你的优势！

天高云淡、气候宜人，秋天是一个收获的季节，因此很多女性选择在秋天生宝宝，觉得秋天的宝宝有福气。确实，秋天温度适宜，没有酷暑和严寒，产妇坐月子也会比较舒服。但其实，每个季节生宝宝都是有利有弊，那么，秋天生宝宝都有哪些优缺点呢？

优势

1.宝宝更舒适

秋天出生，会让宝宝更舒适，因为秋天气候宜人，温度不冷不热刚刚好。在这个季节出生，家长可以抱宝宝去户外稍微活动活动，呼吸呼吸新鲜空气，没有冬日的严寒和夏日的酷暑，不用担心宝宝会不舒服哦~

2.食材更丰富

秋天生宝宝还有一个最大的好处，就是食材丰富，因为秋天是丰收的季节，各种应季的水果、蔬菜和粮食大量上市。产妇在这个季节坐月子，可以吃到各种食物，因此可以更好地调养滋补身体。产妇的身体好了，营养充足，自然会分泌更多的奶水，不愁宝宝没有口粮吃。

3.坐月子更舒适

春夏秋冬这四个季节，可以说没有比秋天更适合做月子的了，因为秋天的温度和湿度都处于最合适的范围。既不用像夏天坐月子热出一身汗，又不用担心冬天坐月子会着凉感冒。秋天坐月子只需要注意经常开窗通风，让空气多流通就好。

缺点

1.孩子晚一年上学

我国有关规定提到，凡是九月一号之前出生的宝宝，6周岁就可以入校上学，九月一号之后出生的，则要等到来年再入校。正是因为这条规定的存在，很多孕妇都选择赶在九月一号前生子，所以如果选择在秋天生宝宝，就要考虑到孩子晚点入学的问题。

2.早晚温差大

早晚温差增大，是秋季的气候特点，所以如果要抱宝宝出门，最好避开早晨和下午，以免温度降低导致宝宝出现感冒发烧的情况。

3.气候干燥

秋天气候干燥，人体容易因为缺水导致疲乏、上火的症状，这种情况被称为秋燥。所以秋天生宝宝坐月子要考虑干燥的问题，平时家里可以使用加湿器保持空气湿润，产妇还要多喝汤水，以免自身的火气通过乳汁传给宝宝，或者引起乳腺炎等问题。

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