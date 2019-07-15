辅食黑名单来了！父母还是得长点心

刚出生的宝宝可以吃母乳，等到他们再大一些，就可以慢慢开始添加辅食。不过因为宝宝刚开始接触其它食物，很可能出现一些排斥反应，其中最常见的就是过敏问题，所以妈妈们绝对给宝宝添加辅食的时候，一定要注意以下这些事情。

这些食物，不要随意给宝宝吃！

1.不吃添加调料的食物

《中国居民膳食指南》建议，宝宝不足一岁，辅食中不需要添加调味料。先说说盐（包括所谓的儿童酱油），宝宝过早摄入盐分，会导致体内钠离子超标，这会增加以后患上心血管疾病的风险。

其次就是糖，无论是葡萄糖还是果糖，都不应该出现在宝宝的辅食中，这是因为过早添加糖，会影响宝宝味蕾发育，导致他们出现挑食的习惯，此外还会增加儿童肥胖、龋齿的风险，还有可能增加将来患肾病、骨质疏松等疾病的概率。

2.不足1岁不要吃蜂蜜

有些妈妈觉得蜂蜜营养丰富，味道也比较好，但这里需提醒，宝宝一岁以后才能尝试蜂蜜。因为蜂蜜中很可能含有肉毒杆菌，而不足一岁的宝宝不仅肠胃功能弱、肝脏排毒能力也比较差，肉毒杆菌很可能在宝宝肠道里大量繁殖并产生毒素，引起中毒。

4.不要吃整颗坚果

坚果个头比较小、质地坚硬，如果给宝宝直接食用，那么很容易出现异物卡喉的情况，若是得不到及时救治，那么很可能因此窒息身亡。所以千万不要给宝宝食用整颗坚果，如果确实要给宝宝吃，可以将坚果磨碎后掺在米粉、稀粥中食用。需要提醒的是，坚果容易导致过敏，所以第一次给宝宝添加的时候要少量喂食，确保没问题后再逐渐增加食用量。

什么样的食物，更适合宝宝们？

1.营养丰富的食物

宝宝正处于快速发育阶段，每天需要很多营养和能量，但同时他们的胃容量很小，每次进食量很少，这就表示宝宝必须要尽量选择营养丰富的食物，以确保在吃的少的同时也能摄入足够的营养，比如三文鱼、肉糜、蔬菜泥等等。

2.容易消化的食物

宝宝咀嚼能力和消化能力比较弱，所以他们的食物不仅要营养丰富，还要容易咀嚼和消化，比如南瓜、红薯等食物就是非常好的选择。而一些质地太硬的食物，不仅容易呛到宝宝，还不容易消化，比如芹菜、整颗坚果等等。

3.口感天然的食物

相较于成年人，宝宝的味觉更加灵敏，所以他们的食物应该以天然的口感为主，不需要添加调味料。另外在选择食物的时候，也应该选择口味清淡的，过甜、过辣的食物都不适合他们。

正确搭配食物，避免营养不良！

1.遵循营养平衡

给宝宝准备辅食的时候，一定要避免营养单一，维生素、蛋白质、脂肪、矿物质等都要照顾到，这就表示宝宝的辅食应该包含肉类、 鱼虾、蛋奶、豆制品、蔬菜、水果等，量不在多但要丰富。而如果宝宝月龄比较小，那么他们可能没法一天吃那么多种食物，所以要尽量宝宝适应各种辅食后，经常变换花样，以确保营养全面。

2.食物品种要丰富

给宝宝准备食物，搭配的食物品种愈多愈好，荤素搭配，最好每天都有3-5种食物。其实有很多宝宝辅食都是经过合理搭配的，比如山药排骨汤、蘑菇鸡丝汤、豆腐肉末粥、番茄鸡蛋面等等，妈妈们可以直接拿去用，也可以根据这些菜谱开发专属自家宝宝的辅食。

3.注意食物质量

给宝宝准备食物的时候，一定要注意相关质量，以提高使用价值。这是因为现在的食品安全堪忧，如果买到有毒副作用的蔬菜，那么对孩子的健康非常不利。给宝宝准备食物时，一定要安全卫生，只有保证质量才能不威胁宝宝的健康。

4.不要忽略微量元素

在给宝宝们搭配食物的时候，还要注意维生素和微量元素的补充，尤其是要注意一些宝宝非常容易缺乏的营养素，比如钙、铁、维生素A等等，这是宝宝在发育期有别于成人的对食物营养素的特殊需求。

5.避免影响钙的吸收

为了能给宝宝补钙，妈妈们会选择一些含钙量高的食物，然而过了一段时间发现，孩子还是有缺钙现象。而之所以出现这类情况，很可能是因为搭配食物出了点问题，这是因为有些食物含有影响钙吸收的物质。

就比如豆腐和菠菜一起煮食，菠菜中的草酸会和都豆腐种的钙结合变成草酸钙，这不仅无法被吸收，还可能导致结石。因此在生活中，尽量不要将含草酸的蔬菜和高钙食物同煮，如果一定要这么搭配，那么记得提前用开水焯一下蔬菜，去掉草酸再烹饪。

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