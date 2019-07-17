丢孩子立刻！马上！去报警，因为有98%找回率“团圆”

上线3年时间，发布3978条推送，找回3901个孩子，98%的找回率，这是公安部失踪儿童找回系统“团圆”的成绩。虽然几乎每个人都收到过“团圆”，但是知道它的人很少，不过作为父母，还是应该好好了解一下它。

“团圆”是在2016年由阿里巴巴的工程师和员工公益创造出来，并且交由公安部使用，打拐民警只需要在系统里发布失踪儿童信息，就能推送给人们常用的25个APP上。当然不可能每次信息都推给全国手机用户，而是以孩子失踪地点为圆心，逐级往外推送，每隔一小时就多往外推送100公里，超过3小时推送500公里。

就拿淘宝举例，作为全球最大消费类APP，其注册用户数以亿计，这就表示一旦将失踪孩子的信息在淘宝上推送，大家就可以在购物的同时，顺便帮忙找孩子，而孩子丢失的信息分享的越早，就越容易被大家找到。所以如果家里孩子失踪了，一定不能听信“24小时后报案”原则，必须立刻、马上、立即报警。

需要提醒的是，想要提高找回孩子的几率，一定要带上孩子的最新照片去派出所报案，并且还要提供详细的资料，比如孩子的名字、性别、年龄、身高，还有失踪时的地点、时间、穿戴等等，越详细越好。等到派出所立案之后，可以让他们联系当地打拐民警，第一时间在“团圆”系统推送相关信息。

“团圆”系统上线，失踪孩子有了更多可能

2016年5月2岁的吉吉在河北衡水火车站被人抱走，打拐民警分发了孩子信息，于是两天后在河南郑州被解救，他成为“团圆”第一个找回的孩子。

还是2016年5月，河南省新乡市3岁的连宏辉失踪，立案一小时后，方圆百里的民众收到了相关推送，一位出租车司机认出了人贩子并报了警。14个小时后被解救了，那时候他即将被转卖。

2018年3月，被拐儿童陈政翔被收到推送消息的群众认出，警察在民宅中找到他并抓获嫌疑人。

2019年6月，走失儿童王宜帆被收到推送消息的出租车司机认出，送回儿童父母手中。

……

有数据统计，一般找回儿童的平均时间是132小时，而团圆的上线让这个时间缩短至78小时，甚至还有不到3小时就找回的例子。因为“重男轻女、要有后代”等思想作祟，中国拐卖儿童非常有市场，相应的儿童拐卖事件频发，这对于任何一个家庭来说，都是没法接受的。所以这里倡导大家打开手机APP的推送功能，因为这个这样才能接收失踪孩子的消息，并且为寻找孩子出一份力。

当然不能用“团圆”就麻痹大意，带娃的时候，一定要多加小心：

1.在任何地方，都要盯着孩子，碰到陌生人亲切的想接近孩子，或者提出要抱孩子，那么一定要委婉拒绝，必要的时候要及时带着孩子远离。这是因为很少有人会主动要求抱陌生人的孩子，如果有那么很有可能是图谋不轨。

2.孩子是自己的，别总是丢给别人带，尤其是陌生人，哪怕是一会也不可以。出门在外，碰到主动跟你搭讪，并且提出帮忙带孩子的人，最好不要相信，有太多假装老乡把孩子骗走的新闻了。

3.和孩子一起出门的时候，没事不要玩手机。小孩子对身边什么事清都非常好奇，如果你只顾着低头看手机，那么没几秒他们就可能消失在人群里。建议使用手机的时候，就把孩子抱在手里，大点的孩子一定要紧紧抓住手腕，不给他们乱跑。

4.在医院的时候，一定要认准医生护士，千万不要轻信陌生护士，把孩子单独交给他，如果确实需要做检查，那么一定要跟在孩子身边。因为此前有新闻，有人贩子假扮护士把孩子偷走了。

5.带孩子上街，碰到喧闹拥挤的人群时，不要过去凑热闹，而是时刻抓紧孩子并且尽量远离。另外遇到陌生人喊你帮他拍照，也不要答应，可以让他们找别人寻求帮助。总之就是切记，一个人在外带孩子万事要小心。

最后分享一个找孩子的方法——十人四追法，当然不希望大家用到他。

a.妈妈在失踪地等待，以免孩子自己找回来；父亲发动知道孩子长相的人寻找，10人以上。

b.其次是安排4个人，在两公里范围内寻找，注意东西南北各一人，沿着大马路迅速寻找。

c.安排另外4个人，去最近的车站火车站招人，因为人贩子很可能会乘这些交通工具逃离。

d.剩余两人，一个去派出所报警并等消息，另一个人留在家里，说不定孩子自己摸回来了。

Tips：“团圆”系统主要是由打拐民警使用，爸爸妈妈不可以自行下载哦，大家想要提供帮助，就把下面这些APP的推送权限打开。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)